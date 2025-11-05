نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس قيرغيزستان.. تأكيد على تعزيز التعاون البرلماني والاستثماري بين البلدين في المقال التالي

رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس قيرغيزستان.. تأكيد على تعزيز التعاون البرلماني والاستثماري بين البلدين

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء الموافق 5 نوفمبر 2025، السيد صدير جاباروف، رئيس جمهورية قيرغيزستان، والوفد المرافق له، وذلك بمقر مجلس النواب.

وفي مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور جبالي بالزيارة التاريخية، مؤكدًا على عُمق علاقات الصداقة بين البلدين القائمة على الاحترام المتبادل، مشيدًا بالزخم المتنامي في العلاقات الثنائية الذي يمهد لبناء شراكة مستقبلية قوية بين مصر وقيرغيزستان.

تعزيز التعاون البرلماني والتاريخ التشريعي المصري

استعرض رئيس مجلس النواب التاريخ البرلماني العريق لمصر الذي يمتد لأكثر من 150 عامًا، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين مجلسي البلدين لخلق قنوات تواصل أعمق بين الشعبين الصديقين.

وأشار إلى أن هذا التعاون البرلماني يُعد خطوة مهمة نحو تبادل الخبرات التشريعية والدبلوماسية البرلمانية بما يخدم مصالح الجانبين.

فرص استثمارية وصناعية واعدة بين القاهرة وبشكيك

تناول المستشار الدكتور جبالي في حديثه النهضة الصناعية والاستثمارية التي تشهدها مصر حاليًا، مؤكدًا ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، خاصة في مجالات الصناعة، النقل، والتكنولوجيا الرقمية، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون المشترك.

الأزهر الشريف ودوره في ترسيخ الوسطية

كما تطرق رئيس مجلس النواب إلى الدور الريادي للأزهر الشريف في مكافحة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الدين الإسلامي، مشيدًا بالعلاقات الثقافية والعلمية التي تربط الأزهر وقيرغيزستان، حيث يرحب الأزهر دومًا بطلاب قيرغيزستان للدراسة في معاهده وجامعته.

جاباروف: مصر دولة عظيمة وبوابة إفريقيا

من جانبه، أعرب الرئيس صدير جاباروف عن اعتزازه بزيارة مصر، واصفًا إياها بـ "الدولة العظيمة والشقيقة"، مؤكدًا أنها تمثل بوابة القارة الأفريقية.

وقدم جاباروف التهنئة لمصر على افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي وصفه بأنه فخر للعالم كونه أكبر متحف في التاريخ الحديث.

كما أكد على أهمية تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء جمعية صداقة برلمانية بين البلدين لتعزيز التواصل والتعاون بين المؤسستين التشريعيتين.