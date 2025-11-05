نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حوار خاص للفجر.. مع الدكتورة باتا لابوزروشاك خلال المؤتمر العلمي الدولي لكلية التمريض بجامعة القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظّمت كلية التمريض مؤتمرها العلمي الدولي تحت عنوان "تحويل الرعاية نحو التميز التمريضي في عصر الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية" في إطار سعي جامعة القاهرة لترسيخ مفهوم التحول الرقمي في مجالات الرعاية الصحية، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، والدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد رفعت نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتورة فاطمة عابد عميدة الكلية، والدكتورة حنان فهمي وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث والأمين العام للمؤتمر.

ويُعقد المؤتمر على مدار يومي 5 و6 نوفمبر الجاري بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين من مصر والدول العربية والأجنبية.

وتعد الدكتورة باتا لابوزروشاك من أبرز المشاركات الدولية في المؤتمر، وهي أستاذة بجامعة أبولا بمدينة فروتسواف في بولندا، متخصصة في علوم الأعصاب والتمريض السريري، وتشغل منصب رئيسة وحدة الابتكار في الرعاية العصبية.

حصلت على الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي الطبي من جامعة وارسو، وشاركت في تطوير تطبيقات رقمية لدعم التشخيص العصبي. تمثل لابوزروشاك نموذجًا للباحث الذي يجمع بين التكنولوجيا والإنسانية في منظومة رعاية متكاملة.

وفي حوار خاص، تحدثت لـ "دوت الخليج" عن رؤيتها لمستقبل التمريض في ظل الثورة الرقمية، وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز الدور الإنساني للممرض لا أن يلغيه.

◼ دكتورة باتا، بدايةً.. كيف تصفين مشاركتك في المؤتمر العلمي الدولي لكلية التمريض بجامعة القاهرة؟

أشعر بالفخر الشديد لتواجدي في جامعة القاهرة، هذه المؤسسة العريقة التي تحمل إرثًا علميًا وإنسانيًا كبيرًا. كان التنظيم رائعًا والمشاركون يتمتعون بمستوى علمي متميز. من الجميل أن نرى كلية التمريض تضع التكنولوجيا في قلب نقاشاتها، ليس باعتبارها بديلًا عن الإنسان، بل وسيلة لتعظيم دوره. هذه التجربة أثبتت لي أن مصر تسير بخطى علمية ثابتة نحو رعاية صحية ذكية تتكامل فيها التكنولوجيا مع القيم الإنسانية.

◼ ما أهم المحاور التي تناولتها في كلمتك بالمؤتمر؟

ركزت على محورين أساسيين: الأول هو تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الأعصاب Neurology، والثاني هو كيفية توظيف تلك التقنيات في دعم القرار السريري للممرض والطبيب. قدمت عرضًا لتجربة بولندا في استخدام تطبيق ذكي يسمى Brainomics، وهو نظام تحليلي يستخدم خوارزميات متقدمة لقراءة صور الدماغ وتحديد نوع السكتة الدماغية خلال دقائق، مما يسرّع قرار بدء العلاج سواء بالتدخل الجراحي أو بالترومبوليسيس. هذا التطبيق خفّض نسب الخطأ بنسبة كبيرة وأنقذ مئات المرضى في السنوات الأخيرة.

◼ كيف يسهم الذكاء الاصطناعي في تطوير مهنة التمريض؟

الذكاء الاصطناعي يسهل على الممرض أداء مهامه بدقة وسرعة. فهو يستطيع مراقبة المؤشرات الحيوية للمريض لحظة بلحظة، وتحليل البيانات فورًا لاكتشاف أي تغير خطير قبل أن يلاحظه الإنسان. كما يقدّم تقارير تنبؤية تساعد الممرض على اتخاذ القرار الأمثل في الوقت المناسب.

لكن في المقابل، لا يمكن أن ننسى أن التمريض مهنة قائمة على التواصل الإنساني، وأن الذكاء الاصطناعي، مهما تطور، لن يستطيع أن يحلّ محل اللمسة الإنسانية التي تبعث الأمل في نفس المريض.

◼ هناك من يخشى أن تؤدي التكنولوجيا إلى تقليل الدور الإنساني للممرض.. ما تعليقك؟

الذكاء الاصطناعي لا يلغي الإنسان، بل يجعله أكثر كفاءة. الطبيب أو الممرض الذكي هو الذي يعرف كيف يستخدم التكنولوجيا لخدمة المريض، لا أن يتركها تحكمه. نحن نحتاج إلى عقل رقمي وقلب إنساني في آن واحد. التكنولوجيا تمنحنا السرعة والدقة، لكن المريض يحتاج أيضًا إلى كلمة طيبة، وإلى من يشعر بألمه. لذا أقول دائمًا لطلابي: "دعوا الآلة تفكر، لكن لا تسمحوا لها أن تشعر بالنيابة عنكم."

◼ حدثينا عن تجربة بولندا في دمج الذكاء الاصطناعي في المنظومة الصحية.

بولندا قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المجال. لدينا نظام صحي يعتمد على التطبيقات الذكية في إدارة السجلات الطبية وتحليل الأشعة والتنبؤ بالحالات الحرجة. كما نستخدم الذكاء الاصطناعي في تقييم كفاءة المستشفيات وتوزيع الموارد الصحية. في التمريض تحديدًا، نُدرّب الطلبة على تحليل البيانات الطبية واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تحديد أولويات الرعاية. التجربة أثبتت أن التكنولوجيا لا تقلل من فرص العمل كما يعتقد البعض، بل تفتح مجالات جديدة في تحليل البيانات والإدارة الرقمية للرعاية الصحية.

◼ من واقع خبرتك، ما أهم المهارات التي يجب أن يمتلكها الممرض في عصر الذكاء الاصطناعي؟

التمريض الحديث يتطلب مزيجًا من المعرفة التقنية والمهارة الإنسانية. يجب على الممرض أن يكون قادرًا على التعامل مع الأنظمة الذكية والأجهزة الرقمية، وأن يفهم كيفية قراءة البيانات وتحليلها، في الوقت ذاته، يجب أن يتحلى بالقدرة على التواصل الإنساني، لأن التكنولوجيا لا يمكن أن تعوّض عن الحنان أو الدعم النفسي للمريض.

كما أن التعليم المستمر أصبح ضرورة، لأن الأدوات تتطور يومًا بعد يوم، ومن لا يواكب التغيير سيتخلف عن ركب التميز المهني.

◼ ما أبرز التحديات التي تواجه تطبيق الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية عالميًا؟

من أهم التحديات التمويل، وخصوصًا في الدول النامية، إلى جانب ضعف البنية التحتية التقنية في بعض المستشفيات. هناك أيضًا تحديات تتعلق بخصوصية البيانات وحماية المعلومات الشخصية للمرضى. لكن التحدي الأكبر هو إعداد الكوادر البشرية المؤهلة لاستخدام هذه التقنيات بوعي وأمان.

الحل في رأيي هو بناء شراكات مستدامة بين الجامعات، وشركات التكنولوجيا، ووزارات الصحة، لتوحيد الجهود نحو منظومة ذكية تراعي القيم الإنسانية والمهنية.

◼ ما الرسالة التي توجهينها إلى طلاب كلية التمريض بجامعة القاهرة؟

رسالتي لهم أن يكونوا روادًا في الجمع بين الذكاء الاصطناعي والذكاء الإنساني. تعلموا كيف تجعلون التكنولوجيا أداة في أيديكم لا سيدًا عليكم. لا تنسوا أن جوهر التمريض هو العطاء الإنساني، وأن التقنيات الحديثة وجدت لتخدمكم وتمنحكم القدرة على إنقاذ المزيد من الأرواح. أنا على يقين أن طلاب جامعة القاهرة يملكون المقومات التي تؤهلهم ليكونوا جيلًا رائدًا في الرعاية الصحية الذكية على مستوى الشرق الأوسط.

اختتمت الدكتورة باتا لابوزروشاك حديثها بالتأكيد على أن مستقبل التمريض مرهون بقدرتنا على تحقيق التوازن بين التقنية والإنسانية، موضحة أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون وسيلة لتعزيز التعاطف الإنساني لا لإلغائه. وأشادت بالتجربة المصرية في تطوير التعليم التمريضي، واعتبرتها خطوة واعدة نحو بناء جيل جديد من الممرضين يمتلك المعرفة الرقمية والوعي الإنساني معًا.

وأضافت أن جامعة القاهرة، من خلال كلية التمريض، تسير في الاتجاه الصحيح نحو تكوين كوادر قادرة على دمج التقنيات الحديثة في خدمة المرضى دون المساس بالقيم الأخلاقية للمهنة.

واختتمت قائلة: "الذكاء الاصطناعي يمكن أن يوجّهنا نحو التشخيص الصحيح، لكنه لن يشعر بألم المريض أو خوفه.. لذلك سيبقى الممرض هو البطل الحقيقي في منظومة الرعاية الصحية، لأنه يجسد التقاء العقل الإنساني بالقلب الإنساني في أسمى صوره."

◼ Dr. Bata، how do you evaluate your participation in Cairo University’s International Nursing Conference?

I am truly honored to be part of this outstanding event at Cairo University—one of the most prestigious academic institutions in the region. The organization، the discussions، and the diversity of participants reflect a deep commitment to advancing healthcare education. What impressed me most is how the Faculty of Nursing is positioning technology not as a replacement for humanity، but as a means to empower it. Egypt is clearly on the right path toward building a smart، compassionate healthcare system.

◼ What were the key themes of your presentation at the conference?

My talk focused on two main aspects: first، the applications of artificial intelligence in neurology، and second، how AI supports clinical decision-making for nurses and physicians. I presented our experience in Poland with an advanced platform called Brainomics، which uses machine learning algorithms to analyze brain images and detect strokes within minutes. This allows doctors to decide promptly whether to proceed with surgical intervention or thrombolysis therapy. The system has significantly reduced diagnostic errors and has saved many lives in recent years.

◼ In your view، how does AI enhance the quality of nursing care?

AI is not here to replace nurses—it is here to assist them. Intelligent systems can continuously monitor patients’ vital signs، detect early warning signals، and analyze massive amounts of data to predict potential complications. This enables nurses to act faster and more accurately. However، AI cannot replicate human empathy or compassion. The nurse’s presence، care، and emotional connection with the patient remain irreplaceable. Technology should empower nurses to deliver care that is not only efficient but also deeply humane.

◼ Some people fear that technology will diminish the human role in healthcare. What is your opinion?

That fear is understandable، but it is not realistic. AI will never replace the human mind or heart—it will only make both stronger. A good nurse or doctor knows how to use technology without losing the human touch. Machines can process data and assist with diagnosis، but they cannot hold a patient’s hand or offer words of comfort. My message is simple: let technology think for you، but never let it feel for you.

◼ How advanced is the use of AI in Poland’s healthcare system?

Poland has made remarkable progress. AI is integrated into hospital systems to analyze imaging data، manage patient records، and optimize treatment plans. In large teaching hospitals، predictive algorithms help prioritize emergency cases and allocate resources efficiently. In nursing education، we train students to interpret data and apply AI-based tools to real clinical settings. Contrary to what some believe، AI has not reduced job opportunities—it has created new roles in data management، analytics، and healthcare informatics.

◼ What skills should a nurse possess to succeed in the AI era?

Modern nursing requires both digital literacy and emotional intelligence. Nurses must understand how to operate smart medical devices، manage digital records، and interpret AI-generated data. At the same time، they must preserve empathy، communication، and ethical sensitivity. Continuous learning is essential because technology evolves daily. The nurses who thrive are those who adapt، learn، and use AI as a tool—not as a substitute—for human care.

◼ What are the main challenges facing the integration of AI in global healthcare systems?

The biggest challenges include financial investment، technological infrastructure، and data privacy. Many hospitals، especially in developing countries، lack the resources to implement advanced AI systems. Another issue is the need for proper training—healthcare professionals must understand how to use AI safely and ethically. Collaboration between universities، governments، and tech companies is vital to create a framework that ensures innovation while protecting patient rights and human values.

◼ What is your message to nursing students at Cairo University?

My message is: be the pioneers who unite technology with humanity. Learn to use AI as your assistant، not your competitor. The world is moving fast toward digital healthcare، and those who combine technical competence with compassion will lead the future. Cairo University offers you a solid foundation—embrace it، and strive to become the leaders who redefine nursing in Egypt and beyond.

