نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر المصري يدفع بقافلة «زاد العزة» الـ66 إلى غزة محمّلة بـ250 ألف سلة غذائية ومستلزمات طبية وإغاثية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم، قافلة المساعدات الإنسانية رقم 66 تحت شعار «زاد العزة.. من مصر إلى غزة»، محمّلة بكميات ضخمة من المواد الغذائية والطبية والإغاثية المتجهة إلى القطاع، في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء في غزة وتخفيف معاناتهم الإنسانية.

250 ألف سلة غذائية وأطنان من الدقيق والوقود

تضمنت القافلة أكثر من 250 ألف سلة غذائية متكاملة، إلى جانب ألف طن من الدقيق، وما يزيد على 2200 طن من المستلزمات الطبية والإغاثية الضرورية التي يحتاجها القطاع بشكل عاجل، فضلًا عن 1200 طن من المواد البترولية لدعم المرافق الحيوية داخل غزة.

«زاد العزة».. جسر إنساني متواصل منذ يوليو

يُذكر أن مبادرة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» انطلقت في 27 يوليو الماضي، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي شملت: سلاسل الإمداد الغذائية، ألبان الأطفال، الأدوية والمستلزمات الطبية، مواد العناية الشخصية، وأطنان الوقود، لتؤكد التزام مصر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الأزمة الإنسانية الراهنة.

الهلال الأحمر.. آلية وطنية لا تهدأ على الحدود

ومنذ اندلاع الأزمة، يتواجد الهلال الأحمر المصري على مدار الساعة كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث لم يُغلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، واستمرّت الجهود اللوجستية لضمان تدفق المساعدات، التي تجاوزت حتى الآن نصف مليون طن من المواد الإغاثية، بفضل جهود أكثر من 35 ألف متطوع يعملون بلا توقف لدعم صمود الأهالي داخل القطاع.

1000612324

1000612323

1000612322

1000612321

1000612320