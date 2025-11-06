وزارة الصحة: توفير الألبان العلاجية لمرضى التمثيل الغذائى بالمجان

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 نوفمبر 2025 11:31 صباحاً - أكدت وزارة الصحة والسكان توفير الألبان العلاجية والتغذوية للطفل المصاب بأمراض التمثيل الغذائي بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان : الألبان العلاجية متوفرة بمراكز الأمراض الوراثية التابعة للوزارة .



صرف ألبان الأطفال



أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه يتم صرف ألبان الأطفال فى جميع الوحدات الصحية ومراكز الأمومة والطفولة، مؤكدة أن ألبان الأطفال شبيهة لبن الأم يقتصر صرفها على الفئات التالية:

1- ولادة طفلين توأم فأكثر بما يكفى للطفل الواحد

2- وفاة الأم

3- إصابة الام بالفشل الكلوي

4- إصابة الام بالفشل الكبدي

5- مرض الأم بمرض يستدعى استخدام علاج الكيماوي أو الإشعاعي

6- الإصابة بنوبات صرع تؤثر على سلامة الطفل

7- إصابة الأم بمرض نفسى أو عقلي شديد

8- إصابة الأم بمرض نقص المناعة المكتسبة

9- حجز الأم بالرعاية المركزة لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام