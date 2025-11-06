ملعب هزاع بن زايد جاهز لاستافة مباراة الأهلي وسيراميكا في السوبر المحلي.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 نوفمبر 2025 01:28 مساءً - بثت قناة أون سبورت تقرير عن جاهزية ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الذي سوف يستضيف مباراة الأهلي أمام سيراميكا في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيرامكيا

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، محمد شكري.

خط الوسط: مروان عطية، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه أشرف بن شرقي

في الهجوم: نيتس جراديشار.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

تقام مباراة الاهلي وسيراميكا في قبل نهائي السوبر المحلي مع دقات الخامسة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة علي ستاد هزاع بن زايد فى أبو ظبى بدولة الامارات العربية الشقيقة.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع المتأهل من مواجهة الزمالك وبيراميدز في نهائي البطولة.



وحسمت فرق الأهلي بطل الدوري، والزمالك بطل الكأس، وسيراميكا بطل كأس الرابطة تأهلها لمنافسات السوبر المصري، فيما يشارك بيراميدز وصيف بطولة الدوري بالكارت الذهبية.



وكان الأهلي قد توج بلقب النسخة الأخيرة من السوبر المصري والذي أقيم في الإمارات، وحصد الأهلي اللقب وقتها بعد التغلب على الزمالك بركلات الترجيح.

الاجتماع الفني لمباراة السوبر المصري

على صعيد متصل ، عُقد صباح اليوم ،الأربعاء، باستاد هزاع بن زايد بالإمارات. الاجتماع الفني لمباراة الأهلي أمام سيراميكا، حضر الاجتماع ممثلا عن النادي سمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز ووائل محمد إداريا الفريق.

ضوابط تنظيمية في السوبر المصري

وخلال الاجتماع تم مراجعة كافة الضوابط التنظيمية والأمور الإدارية وتم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الزي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب البيضاء، فيما يرتدي الحارس الطاقم السماوي الأزرق.



ويرتدي فريق سيراميكا القميص الأبيض والشورت النبيتي والجوارب البيضاء ويرتدي حارس سيراميكا الطاقم البرتقالي، وتم التأكيد على أنه في حال انتهاء المباراة بالتعادل سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم الفريق الفائز بالمباراة.