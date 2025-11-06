نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب اليوم.. وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه للمخالفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخلت مصر اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025 مرحلة الصمت الانتخابي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وذلك استعدادًا لانطلاق أولى مراحل التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، بعد انتهاء الفترة الرسمية المخصصة للدعاية الانتخابية بنظامي الفردي والقائمة.

وبموجب هذا القرار، تُحظر على المرشحين والأحزاب ممارسة أي نشاط دعائي أو ترويجي بهدف التأثير على الناخبين حتى انتهاء عملية الاقتراع.

تصويت المصريين بالخارج والداخل

تبدأ عملية التصويت للمصريين بالخارج يومي 7 و8 نوفمبر داخل مقار البعثات الدبلوماسية، بينما يتوجه الناخبون في الداخل للإدلاء بأصواتهم يومي 10 و11 نوفمبر، وفق الجدول المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ضوابط الصمت الانتخابي وفق القانون

يحظر خلال فترة الصمت الانتخابي على المرشحين والأحزاب القيام بأي محاولة لمخاطبة الناخبين أو الترويج للبرامج الانتخابية عبر أي وسيلة. وينص قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 على توقيع غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه بحق كل من يخالف المواعيد الرسمية للدعاية الانتخابية.

كما يحدد القانون فترة الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين وحتى الساعة 12 ظهرًا من اليوم السابق للاقتراع، مع التأكيد على حظر ممارسة أي نشاط دعائي خارج هذا الإطار الزمني.