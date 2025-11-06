نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية والاستغاثات خلال أكتوبر ويثني على سرعة الاستجابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك من خلال تقرير أعده الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس اللجنة.

وأثنى رئيس الوزراء على كفاءة اللجنة وحرصها على رصد الاستغاثات الطبية والتدخل العاجل في الحالات الحرجة، موجهًا بتعزيز دورها في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في جميع المحافظات.

جهود اللجنة خلال أكتوبر 2025

استجابت اللجنة لما يقرب من 1247 استغاثة عبر تطبيق "واتس آب" ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

تم إصدار 252 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة من قِبل رئيس الوزراء.

توفير الإجراءات الطبية لـ 60 حالة للعلاج بالجاما نايف، و44 قرارًا خاصًا بزراعة النخاع ذات التوافق النصفي.

إصدار 52 قرارًا للحالات الطارئة.

توفير الأدوية لمجموع 105 استغاثات.

تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 96 حالة وتأهيلهم على استخدامها.

الكشف الطبي على 2388 مواطنًا ضمن قوافل اللجنة بمحافظة البحر الأحمر بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري.

وأكد التقرير أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات تعمل على ضمان سرعة الاستجابة وتقديم الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، مع متابعة دقيقة للحالات الطارئة والمستحقة للعلاج على نفقة الدولة.