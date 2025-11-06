نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب 2025 حتى 20 نوفمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت اليوم الخميس، 6 نوفمبر 2025، فترة الدعاية الانتخابية الخاصة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تسمح للمرشحين بإطلاق حملاتهم الانتخابية رسميًا، على أن تستمر هذه الفترة حتى 20 نوفمبر المقبل، وفقًا لما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات.

ضوابط ومحظورات الدعاية الانتخابية

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات على ضرورة الالتزام بأحكام الدستور والقوانين والقرارات الصادرة عنها خلال الدعاية الانتخابية، مع حظر العديد من الممارسات، أبرزها:

المساس بحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين.

استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تثير التمييز أو الكراهية.

استخدام العنف أو التهديد به.

استغلال المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو الجمعيات الأهلية.

استغلال المرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات.

إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو الجمعيات الأهلية.

الكتابة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة بأي وسيلة.

تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية بشكل مباشر أو غير مباشر.

استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية الانتخابية.

منع شاغلي المناصب السياسية أو وظائف الإدارة العليا من المشاركة في الدعاية بما يخل بتكافؤ الفرص بين المرشحين.

تؤكد هذه الضوابط على أهمية نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، بما يضمن مشاركة حرة وشفافة للمواطنين في اختيار ممثليهم في مجلس النواب.