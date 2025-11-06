نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار لم تُكشف من قبل.. عمرو الليثي يفتح خزانة ذكريات زكي رستم وشكوكو وسيد زيان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الإعلامي عمرو الليثي رحلته في إحياء التراث الفني المصري من خلال برنامجه واحد من الناس على قناة الحياة، حيث يقدم في حلقة خاصة تُعرض الاثنين المقبل في التاسعة والنصف مساء مجموعة من الأسرار والذكريات النادرة عن عمالقة الفن الراحلين زكي رستم، ومحمود شكوكو، وسيد زيان.

تفاصيل اللقاء

ويستضيف الليثي في حلقة فنية خاصة، السيدة نيفين حفيدة الفنان زكي رستم، والسيدة أميرة حفيدة الفنان محمود شكوكو، والسيدة ايمان ابنة الفنان سيد زيان، في لقاء مليء بالمشاعر والنوستالجيا، حيث تكشف الضيفات عن ملامح إنسانية لم يعرفها الجمهور عن هؤلاء النجوم الذين تركوا بصمتهم في تاريخ الفن المصري.

وتتطرق الحلقة إلى تفاصيل حياتهم الخاصة، وأغرب عاداتهم، وأصعب المواقف التي مروا بها، إلى جانب عرض مقتنيات نادرة من تراثهم الفني، مثل العصا الشهيرة لزكي رستم وقبعة سيد زيان، في محاولة لإعادة إحياء روح الزمن الجميل الذي ما زال يسكن وجدان المصريين.

كما تكشف حفيدة زكي رستم عن اصولها الملكية حيث إن والدتها الأميرة نادية من العائلة المالكة في روسيا وهل زكي رستم كان صارم في المنزل مثل ما يظهر في السينما وهل كان إنسان اجتماعي ام يحب العزلة وأقرب الفنانين إلى قلبه وهل كان يهتم بالجوائز والتكريمات ولماذا لم يتزوج وسر لقب راهب الفن، وعشقه لأدوار الشر، وهل فكر الفنان الكبير في كتابة مذكراته.

كما تتحدث السيدة أميرة حفيدة الفنان محمود شكوكو وعن ابرز اعماله الفنية والمونولوجات التي كان يقدمها وهل صحيح إنه كان لدية ورشة صغيرة يصنع بها العرائس بنفسه، وأيضًا عشقه للجلوس مع الناس على القهاوي وسر طاقيته الشهيرة واللبس البلدي،وهل كان يحلم بإنشاء فرقة فنية تضمها هي واخواتها ويسميها شكوكو نونو).



كما تتحدث السيدة إيمان عن والدها الفنان سيد زيان وكواليس خاصة عنه وصوته الحلو في الغناء وأيضًا تعرض الحلقة فيديو له وهو يغني في فرحها، وهل قامت بعمل أغنية لوالدها وأدخلت صوتها في الأغنية بعد وفاته وهل كان يحب السينما اكثر ام المسرح وأصعب موقف في حياته وهل كان يجيد الطبخ أيضًا تكشف اللحضات الصعبة الأخيرة في حياته ومرضه.

يذاع برنامج واحد من الناس في التاسعة والنصف مساء الاثنين المقبل عبر شاشة قناة الحياة.