كلوديا حنا تمثل العراق في VS – Film للأفلام القصيرة جدًا

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة العراقية كلوديا حنا في فعاليات الدورة الثانية من مهرجان VS – Film للأفلام القصيرة جدًا 2025، الذي اختتمت فعالياته مساء الأربعاء في مدينة العين السخنة، وجاءت مشاركة كلوديا بصفتها عضو اللجنة العليا وسفيرة للمهرجان عن دولة العراق، والتي فازت بجائزة أفضل عمل أقل من 10 دقائق عن الفيلم العراقي "انتباه" للمخرج محمد عوده الخفاجى.

تولت كلوديا حنا خلال المهرجان تشكيل لجنة التحكيم للأفلام العراقية التى ضمت كلًا من بهاء خيون والمخرجة خيرية المنصور، إضافة إلى تكوين لجنة مشاهدة الأفلام العراقية، حيث شاركت فى اختيار الأعمال المشاركة بالمهرجان وترشيح الضيوف الذين تمت دعوتهم لحضور فعالياته، كما رشحت الفنان همام إبراهيم لإحياء الليلة السعودية المقامة على هامش المهرجان.

كلوديا حنا

وشاركت كلوديا حنا في اختيار ثلاثة أفلام عراقية من أصل 42 فيلمًا تمت مشاهدتها للترشيح للعرض في الدورة الثانية من المهرجان، وهي: "سبارو"، طيف" الذي ينتمي لأعمال الأنيميشن، "انتباه"، الذي حصد جائزة الأعمال الأقل من 10 دقائق، وقد حرصت كلوديا على تقديم التهنئة لمخرج العمل الفائز، مؤكدة فخرها بتمثيل السينما العراقية في هذا المحفل الدولي.

أُعلنت جوائز الدورة الثانية من مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدًا، حيث فاز الفيلم المصري "قلوب صغيرة" بجائزة أفضل عمل تسجيلي أقل من 5 دقائق، وتقاسم "أطفال ولكن" و"الروشتان" جائزة أفضل عمل تسجيلي أقل من 10 دقائق، وفي قسم الرسوم المتحركة، نال الفيلم المصري "صندوق الذكريات" جائزة أقل من 5 دقائق، فيما فاز الفيلم الفرنسي "La'amee s' E'gypte" بجائزة أقل من 10 دقائق.

وفي فئة الأفلام الروائية، فاز الفيلم الفرنسي "نفد الوقت" بجائزة الأعمال الأقل من 5 دقائق، بينما حصد الفيلم العراقي "انتباه" جائزة الأعمال الأقل من 10 دقائق. أما في فئة الأفلام التجريبية، ففاز "حلم توت ورمسيس" من مصر بجائزة أقل من 5 دقائق، و"Symphony Collaps" من ألمانيا بجائزة أقل من 10 دقائق.

لجنة التحكيم في الدورة الثانية

ضمت لجنة التحكيم في الدورة الثانية من المهرجان نخبة من المبدعين العرب والأجانب، برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، وعضوية كل من الفنانة شيري عادل، الفنانة منال سلامة، والدكتور محمد غالب أستاذ الرسوم المتحركة من مصر، إلى جانب المخرج الفرنسي جان ماري فيلنوف، والمخرج والسيناريست البريطانى الدكتور بيتر لويد، ومن نيجيريا المخرج ديزموند أوفبياجيلي.