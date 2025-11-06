فن ومشاهير

كلوديا حنا تمثل العراق في VS – Film للأفلام القصيرة جدًا

0 نشر
0 تبليغ

  • كلوديا حنا تمثل العراق في VS – Film للأفلام القصيرة جدًا 1/8
  • كلوديا حنا تمثل العراق في VS – Film للأفلام القصيرة جدًا 2/8
  • كلوديا حنا تمثل العراق في VS – Film للأفلام القصيرة جدًا 3/8
  • كلوديا حنا تمثل العراق في VS – Film للأفلام القصيرة جدًا 4/8
  • كلوديا حنا تمثل العراق في VS – Film للأفلام القصيرة جدًا 5/8
  • كلوديا حنا تمثل العراق في VS – Film للأفلام القصيرة جدًا 6/8
  • كلوديا حنا تمثل العراق في VS – Film للأفلام القصيرة جدًا 7/8
  • كلوديا حنا تمثل العراق في VS – Film للأفلام القصيرة جدًا 8/8

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة العراقية كلوديا حنا في فعاليات الدورة الثانية من مهرجان VS – Film للأفلام القصيرة جدًا 2025، الذي اختتمت فعالياته مساء الأربعاء في مدينة العين السخنة، وجاءت مشاركة كلوديا بصفتها عضو اللجنة العليا وسفيرة للمهرجان عن دولة العراق، والتي فازت بجائزة أفضل عمل أقل من 10 دقائق عن الفيلم العراقي "انتباه" للمخرج محمد عوده الخفاجى.

 

تولت كلوديا حنا خلال المهرجان تشكيل لجنة التحكيم للأفلام العراقية التى ضمت كلًا من بهاء خيون والمخرجة خيرية المنصور، إضافة إلى تكوين لجنة مشاهدة الأفلام العراقية، حيث شاركت فى اختيار الأعمال المشاركة بالمهرجان وترشيح الضيوف الذين تمت دعوتهم لحضور فعالياته، كما رشحت الفنان همام إبراهيم لإحياء الليلة السعودية المقامة على هامش المهرجان.

كلوديا حنا 

 

وشاركت كلوديا حنا في اختيار ثلاثة أفلام عراقية من أصل 42 فيلمًا تمت مشاهدتها للترشيح للعرض في الدورة الثانية من المهرجان، وهي: "سبارو"، طيف" الذي ينتمي لأعمال الأنيميشن، "انتباه"، الذي حصد جائزة الأعمال الأقل من 10 دقائق، وقد حرصت كلوديا على تقديم التهنئة لمخرج العمل الفائز، مؤكدة فخرها بتمثيل السينما العراقية في هذا المحفل الدولي.

 

أُعلنت جوائز الدورة الثانية من مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدًا، حيث فاز الفيلم المصري "قلوب صغيرة" بجائزة أفضل عمل تسجيلي أقل من 5 دقائق، وتقاسم "أطفال ولكن" و"الروشتان" جائزة أفضل عمل تسجيلي أقل من 10 دقائق، وفي قسم الرسوم المتحركة، نال الفيلم المصري "صندوق الذكريات" جائزة أقل من 5 دقائق، فيما فاز الفيلم الفرنسي "La'amee s' E'gypte" بجائزة أقل من 10 دقائق.

 

وفي فئة الأفلام الروائية، فاز الفيلم الفرنسي "نفد الوقت" بجائزة الأعمال الأقل من 5 دقائق، بينما حصد الفيلم العراقي "انتباه" جائزة الأعمال الأقل من 10 دقائق. أما في فئة الأفلام التجريبية، ففاز "حلم توت ورمسيس" من مصر بجائزة أقل من 5 دقائق، و"Symphony Collaps" من ألمانيا بجائزة أقل من 10 دقائق.

لجنة التحكيم في الدورة الثانية

 

ضمت لجنة التحكيم في الدورة الثانية من المهرجان نخبة من المبدعين العرب والأجانب، برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، وعضوية كل من الفنانة شيري عادل، الفنانة منال سلامة، والدكتور محمد غالب أستاذ الرسوم المتحركة من مصر، إلى جانب المخرج الفرنسي جان ماري فيلنوف، والمخرج والسيناريست البريطانى الدكتور بيتر لويد، ومن نيجيريا المخرج ديزموند أوفبياجيلي.

2be0104088.jpg
f8c194da91.jpg
865778d8d5.jpg
2955235a81.jpg
7639eff451.jpg
ffc88b1d56.jpg
7b437a2031.jpg
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا