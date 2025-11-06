تشكيل الأهلي أمام سيراميكا.. جراديشار للهجوم وبن شرقي أساسياً

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 نوفمبر 2025 04:38 مساءً -

أعلن الدنماركي ييس توروب المدير الفني الأهلي تشكيل الفريق لمباراة سيراميكا المقرر لها الخامسة من مساء اليوم، الخميس، بتوقيت القاهرة على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

ويضم تشكيل الأهلى كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه وأليو ديانج وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: جراديشار.

طرفي النهائي

الفائز من هذه المواجهة سيضرب موعدًا في النهائي مع المتأهل من لقاء الزمالك وبيراميدز المقرر إقامته في السابعة والنصف مساء اليوم ضمن منافسات الدور نصف النهائي الثاني.

الفرق المشاركة في السوبر المصري

ويشارك في بطولة السوبر المصري أربعة أندية هي: الأهلي (بطل الدوري)، الزمالك (بطل الكأس)، سيراميكا (بطل كأس الرابطة)، بيراميدز (وصيف الدوري – بالكارت الذهبي)

سجل بطولات كأس السوبر المصري

وكان الأهلي قد توّج بلقب النسخة الماضية من السوبر المصري التي أُقيمت أيضًا في الإمارات، بعدما تغلب على الزمالك بركلات الترجيح، ليعزز رقمه القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة إلى 15 لقبًا، مقابل 4 ألقاب للزمالك، ولقب وحيد لكل من المقاولون العرب، حرس الحدود، وطلائع الجيش.

ويحصل الفائز باللقب هذا العام على 300 ألف دولار، بينما ينال الوصيف 200 ألف دولار، في حين يحصل كل فريق مشارك على 50 ألف دولار نظير المشاركة.