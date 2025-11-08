نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البترول: بدر الدين تحقق كشفًا للغاز بالصحراء الغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تحقيق شركة بدر الدين للبترول كشفًا جديدًا للغاز بمنطقة بدر–15 بالصحراء الغربية من خلال البئر BED 15-31 فى إطار نتائج إجراءات تحفيز الاستثمار التى تنفذها وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الإنتاج تدريجيًا وتقليل الاستيراد.

وقد تم وضع البئر الجديدة المكتشفة على خريطة الإنتاج بمعدل 16 مليون قدم مكعب غاز و750 برميل متكثفات يوميًا.

ومن المنتظر إضافة 15 مليار قدم مكعب غاز إلى الاحتياطيات، من هذا الكشف الذى تم تحقيقه فى خزان طبقة البحرية السفلى، حيث يجرى حاليًا إعادة تقييم لهذا الخزان بالمنطقة لاختيار أفضل المواقع لحفر آبار جديدة مستقبلًا بما يدعم زيادة الإنتاج وتعظيم الاحتياطيات من الغاز.