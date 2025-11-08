الرياض - كتبت رنا صلاح - يسعى المنتخب الوطني لكرة القدم لتمثيل مشرف للأردن في بطولتي كأس العرب وكأس العالم، وتحقيق إنجاز مهم للرياضة الأردنية.

منتخب النشامى يسعى لتمثيل مشرّف بكأس العرب والمونديال

وتأتي استعدادات المنتخب من خلال برنامج إعداد متكامل يتضمن معسكرات تدريبية ومباريات ودية قوية.

ويستعد "النشامى" للمشاركة في بطولة كأس العرب التي ستنطلق في قطر مطلع الشهر المقبل، إلى جانب تحضيراته التاريخية لخوض نهائيات كأس العالم 2026، التي تقام خلال حزيران المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، في أول ظهور أردني في المونديال.

وخلال الشهرين الماضيين، خاض المنتخب 4 مباريات ودية أمام منتخبات روسيا وجمهورية الدومينيكان وبوليفيا وألبانيا، في إطار رفع جاهزيته الفنية والبدنية، كما يواصل استعداداته بخوض مواجهتين وديتين أمام تونس ومالي في تونس خلال الأيام المقبلة، قبل التوجه للمشاركة في كأس العرب.

ويؤكد متابعون أن المنتخب يسير بخطى ثابتة في طريق الإعداد الأمثل للبطولتين، بهدف تحقيق حضور قوي يليق بسمعة الكرة الأردنية التي باتت تحظى بتقدير متزايد على المستويين الآسيوي والدولي.

ويرى مختصون في الشأن الكروي أن المباريات الودية الأخيرة تمثل محطة مهمة لاختبار قدرات اللاعبين وانسجامهم، مشيرين إلى ضرورة استثمارها بالشكل الأمثل لتعزيز الجاهزية قبل خوض الاستحقاقات الرسمية المقبلة.

وأشار نجم المنتخب الوطني السابق لكرة القدم بدران الشقران، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن المنتخب يخوض مراحل إعداد جيدة، أملا في استثمار هذا الإعداد خلال المنافسات الرسمية المقبلة.

وقال: "المنتخب يخوض مباريات ودية مع مدارس مختلفة في كرة القدم، مثل المدارس الآسيوية والأفريقية والأوروبية وأميركا اللاتينية، ما يمنح اللاعبين فرصة الاطلاع على أساليب كرة القدم في تلك القارات، تحسبا لمواجهتها خلال المونديال".

من جهته، طالب المدرب الوطني إسلام جلال، بضرورة استثمار فترات الإعداد الجيدة بما يخدم مصلحة المنتخب وقدرته على الاستفادة من جميع هذه المباريات الودية عالية المستوى.

واعتبر أن المنتخب يتدرج في خوض المباريات القوية، وهذا أمر جيد، لكن المطلوب الآن هو بناء هوية واضحة للمنتخب من أجل الاستفادة من المعسكرات والمباريات الودية بما يخدم تجانس الفريق.

بدوره، لفت اللاعب السابق في المنتخب رائد النواطير، إلى أن اتحاد الكرة نجح حتى الآن في رسم خريطة إعداد جيدة للمنتخب من خلال اللعب مع منتخبات قوية، ما يتطلب مواصلة العمل بجد من أجل إعداد المنتخب.

وبين أن المعسكر المقبل للمنتخب في تونس، وخوض مباراتين وديتين أمام منتخبي تونس ومالي، يعد أمرا إيجابيا، خاصة وأن لاعبينا سيتعرفون عن قرب على المدرسة الأفريقية في كرة القدم، استعدادا لمواجهتها في مونديال 2026.

يشار إلى أن المنتخب الوطني لكرة القدم بدأ اليوم السبت، تجمعه في عمان، لبدء التدريبات استعدادا للسفر إلى تونس الأربعاء المقبل، لملاقاة منتخبها يوم 14 الحالي، ثم مواجهة منتخب مالي يوم 18 من الشهر ذاته.

وتضم قائمة المنتخب لمعسكر تونس 30 لاعبا، هم: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، مالك شلبية، عبدالله نصيب، يزن العرب، حسام أبو ذهب، محمد أبو النادي، هادي الحوراني، سليم عبيد، سعد الروسان، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، علي حجبي، أدهم القريشي، عصام السميري، نزار الرشدان، رجائي عايد، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، عامر جاموس، أحمد السلمان، موسى التعمري، علي عزايزة، محمد أبو زريق، عودة الفاخوري، تامر بني عودة، أحمد عرسان، عارف الحاج، عبدالله عوض، ويزن النعيمات.