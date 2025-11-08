16 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.. اكتشاف بترولي جديد في الصحراء الغربية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 نوفمبر 2025 03:32 مساءً - فى إطار نتائج إجراءات تحفيز الاستثمار التى تنفذها وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الإنتاج تدريجيًا وتقليل الاستيراد، أعلنت الوزارة عن تحقيق شركة بدر الدين للبترول كشفًا جديدًا للغاز بمنطقة بدر–15 بالصحراء الغربية من خلال البئر BED 15-31..

وتم وضع البئر الجديدة المكتشفة على خريطة الإنتاج بمعدل 16 مليون قدم مكعب غاز و750 برميل متكثفات يوميًا.

ومن المنتظر إضافة 15 مليار قدم مكعب غاز إلى الاحتياطيات، من هذا الكشف الذى تم تحقيقه فى خزان طبقة البحرية السفلى، حيث يجرى حاليًا إعادة تقييم لهذا الخزان بالمنطقة لاختيار أفضل المواقع لحفر آبار جديدة مستقبلاً بما يدعم زيادة الإنتاج وتعظيم الاحتياطيات من الغاز.