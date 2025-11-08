هيئة الانتخابات: انتهاء تصويت المصريين بالخارج وبدء الفرز فى 31 مقرا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 نوفمبر 2025 07:20 مساءً - أجرى القاضى أحمد بندارى رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات اتصالا عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء اللجان الفرعية بالخارج من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية، وذلك لإطلاع الرأي العام على مستجدات الاقتراع في اليوم الثاني من انتخابات المصريين في الخارج.

من جانبه، قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم مباشرة عمل التصويت في 139 مقرا انتخابيا وتم انتهاء التصويت في 31 مقرا انتخابيا، وبدء عملية فرز الأصوات بها ورفع النتائج على المنظومة الإلكترونية، مع استمرار التصويت في 108 لجان انتخابية في اليوم الثاني من التصويت للمصريين بالخارج.

وأضاف المستشار أحمد بنداري أنه تم تسجيل بعض الكثافات في التصويت في الدول العربية، واقترح إضافة مقرات لتسهيل التصويت حسب ظروف الدول المضيفة.

وأوضح القاضي أحمد بنداري، أنه سيتم متابعة اليوم الأول للتصويت بالمرحلة الأولي من انتخابات مجلس النوات في 139 مقرا بـ117 دولة، وتم إضافة 3 لجان في دولة العراق.

تصويت الخارج يبدأ من نيوزيلاندا وينتهى فى لوس انجلوس

وتعد لجنة نيوزيلاندا أول لجنة تبدأ التصويت حيث توافق الساعة التاسعة صباح يوم الجمعة في نيوزيلاندا الساعة العاشر مساء اليوم الخميس بتوقيت مصر لوجود فارق زمني بين البلدين بمقدار 11 ساعة، فيما ستكون لجنة لوس انجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية أخر لجنة تفتح باب التصويت.

وتُجري عملية التصويت للمصريين المقيمين بالخارج يومي الجمعة والسبت داخل 139 سفارة وقنصلية مصرية في 117 دولة.

مواعيد التصويت والفرز والنتيجة فى انتخابات مجلس النواب

جدير بالذكر أن انتخابات مجلس النواب تجرى على مرحلتين ويتنافس فيها 2598 مرشحا بالنظام الفردي، و4 قوائم بنظام القائمة المغلقة، وتكون قائمة واحدة عن دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لهذا النظام، ويكون الاقتراع بالجولة الأولى للمرحلة الأولى يومى 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، وتُجرى الاعادة بالخارج 1 و2 ديسمبر وبالداخل يومي 3 و4 ديسمبر، ويتم إعلان نتيجة الإعادة 11 ديسمبر القادم.