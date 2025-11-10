مشاركة واسعة ومتنوعة من الشباب وكبار السن للمشاركة في انتخابات مجلس النواب في قنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 نوفمبر 2025 02:33 مساءً -

قال بسام عبد الحميد، مراسل "القاهرة الإخبارية" من قنا، إن اليوم تتواصل فعاليات اليوم الأول من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 في محافظة قنا، وسط مشاركة إيجابية من المواطنين في مختلف مراكز المحافظة.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن اللجان فتحت أبوابها في التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين، وقد شهدت الساعات الأولى إقبالًا ملحوظًا من المواطنين بمختلف الفئات العمرية، فيما تصدرت المرأة القنائية المشهد كعادتها في الاستحقاقات الانتخابية، وسط أجواء آمنة وتنظيم دقيق داخل وخارج اللجان.

وأوضح عبدالحميد أن محافظة قنا تضم 2 مليون و215 ألف ناخب وناخبة موزعين على 4 دوائر انتخابية و307 مقار انتخابية تشمل 352 لجنة فرعية، ويتنافس فيها 129 مرشحًا على مقاعد مجلس النواب، وقد استعدت المحافظة بالتنسيق مع كل الأجهزة التنفيذية والأمنية وتحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات، لتجهيز المقار وتوفير جميع سبل الراحة للناخبين، مع إنشاء غرف عمليات فرعية مرتبطة بالغرفة المركزية بالمحافظة لمتابعة سير العملية الانتخابية والتدخل الفوري في حال وقوع أي طارئ.