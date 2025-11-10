احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 نوفمبر 2025 04:29 مساءً - قالت حركة حماس: التزمنا التزاما كاملا ودقيقا وبحسن نية بتنفيذ اتفاق غزة وسلمنا 20 محتجزا خلال 72 ساعة من بدء التنفيذ، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت حماس: "ندعو إلى مواصلة العمل للضغط على الاحتلال وإلزامه بوقف تجاوزاته وخروقاته لاتفاق غزة"، متابعة: "الاحتلال يواصل نسف المنازل الواقعة داخل المناطق التي يسيطر عليها خارج الخط الأصفر".

وأشارت إلى أن الاحتلال لم يلتزم بخط الانسحاب المتفق عليه في المرحلة الأولى بل يعمل على تجاوز الخط الأصفر بمساحة 33 كيلومترا مربعا، وأن انتهاكات الاحتلال تشمل السيطرة النارية ضمن مسافات تتراوح بين 400 و1050 مترا داخل الخط الأصفر وتوغل آلياته العسكرية.

وطالبت حماس بإدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات والوقود وفق ما نص عليه اتفاق غزة ومنع تقليصها أو عرقلتها.