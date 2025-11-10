أجواء مستقرة وحضور كثيف.. المصريون يدلون بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 نوفمبر 2025 02:33 مساءً -

قالت نورهان عجيزة، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من الإسكندرية، إنه انطلقت صباح اليوم المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب لعام 2025 في عدد من محافظات الجمهورية، من بينها محافظة الإسكندرية، ضمن الاستحقاقات الدستورية التي تشهدها مصر لتجديد مؤسساتها النيابية.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن المقار الانتخابية فتحت أبوابها في التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين، وشهدت الساعات الأولى توافدًا ملحوظًا من المواطنين من مختلف الفئات العمرية، رجالًا ونساءً وشبابًا، وسط أجواء من الهدوء والتنظيم.

وأوضحت عجيزة أن العملية الانتخابية تُجرى في الإسكندرية من خلال خمس دوائر انتخابية تضم خمس لجان عامة و316 مقرًا انتخابيًا و558 لجنة فرعية، بإجمالي يقترب من أربعة ملايين ناخب يحق لهم التصويت، وقد حرصت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على توفير جميع سبل الراحة للناخبين، من تجهيز المقار الانتخابية وتأمين محيطها إلى توفير مظلات واستراحات وكراسٍ متحركة لكبار السن وذوي الهمم، بما يضمن سير العملية بسلاسة ودون معوقات.