نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير تربوي: سباق الدرجات وكثرة الامتحانات من أبرز معوقات تنمية الإبداع لدى الطلاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، إن هناك عددًا من المعوقات التي تعيق تنمية الإبداع لدى الطلاب داخل البيئة التعليمية، موضحًا أن من أبرز هذه المعوقات تحول جو التعلم إلى منافسة تركز على التفوق في الدرجات أكثر من الفهم الحقيقي للمحتوى الدراسي.

وأشار «شوقي» إلى أن سعي الطالب المستمر للحصول على أعلى درجة في أي تقييم، بغض النظر عن مدى استيعابه، يمثل أحد العوامل التي تحد من التفكير الإبداعي. كما أن كثرة الامتحانات والتقييمات وتسارعها يضغط على الطالب نفسيًا ويمنعه من التأمل العميق في ما يتعلمه.

وأضاف الخبير التربوي أن من بين المعوقات أيضًا فرض أوقات محددة لإنجاز الواجبات دون مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب، إلى جانب الاعتماد المفرط على أسئلة الاختيار من متعدد بدلًا من الأسئلة المقالية التي تتيح مساحة للتعبير والتفكير.

وأوضح «شوقي» أن التزام المعلم بنموذج واحد فقط للإجابة الصحيحة يقلل من فرص الإبداع والتنوع في التفكير، فضلًا عن أن استخدام أساليب العقاب أو التهديد عند انخفاض درجات الطالب يؤدي إلى الخوف من الخطأ بدلًا من تشجيع المحاولة والتجريب.

وأكد أن من المعوقات المهمة كذلك عدم منح الطلاب الوقت الكافي بعد تعلم المعلومات الجديدة لاستيعابها والتفكير فيها قبل اختبارهم، بالإضافة إلى أن تقييم أجزاء المقرر الدراسي بشكل منفصل بدلًا من تقييمه ككل متكامل، يُضعف قدرة الطالب على الربط بين المفاهيم وفهم الصورة الشاملة للموضوع الدراسي.