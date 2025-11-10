نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للتيسير عليهم..رجال الأمن يساعدون كبار السن في الوصول للجان الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت اللجان الإنتخابية بمركز ومدينة العياط في محافظة الجيزة، تجسيدًا واضحًا لروح التعاون من رجال الأمن مع كبار السن وذوي الهمم، من أجل تسهيل عملية الوصول إلى مقار اللجان الإنتخابية، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025 بسهولة ويسر، خاصة في ظل تزاحم الناخبين والإقبال الكبير التي تشهده مقار اللجان الإنتخابية بمركز العياط.

وانطلقت صباح اليوم، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتى بدأت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء وتتم عملية التصويت على مدار اليوم وغدا الثلاثاء.

وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في 14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).

ويحق لـ، 35 مليون ناخبا التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجنة فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا. ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشحين) إلى جانب 143 مقعدا بالنظام الفردي.

