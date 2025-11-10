نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - إقبال كثيف وتنظيم متميز في لجان إمبابة وأوسيم بانتخابات مجلس النواب 2025 "فيديو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت لجان إمبابة وأوسيم في محافظة الجيزة إقبالًا كثيفًا من الناخبين منذ الساعات الأولى لبدء عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، حيث توافد المواطنون من مختلف الفئات العمرية للمشاركة في الاستحقاق الدستوري وسط أجواء من الحماس والانضباط. وحرصت الجهات الأمنية والتنظيمية على تأمين محيط اللجان وتيسير حركة الدخول والخروج، بما يضمن سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية.

كما شهدت المقار الانتخابية وجودًا مكثفًا للأطقم التنظيمية والأجهزة التنفيذية، التي حرصت على تسهيل دخول الناخبين، وتقديم المساعدات لكبار السن وذوي الهمم. وانتشرت فرق المتطوعين داخل محيط اللجان لمساعدة المواطنين على معرفة لجانهم وتوجيههم نحو أماكن الاقتراع المخصصة لهم، ما يعكس روح التعاون والمشاركة المجتمعية في هذا العرس الديمقراطي.