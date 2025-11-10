نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: انتظام سير انتخابات مجلس النواب 2025 ومواجهة الكثافات في بعض المحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: انتظام سير انتخابات مجلس النواب 2025 ومواجهة الكثافات في بعض المحافظات

خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، أكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، انتظام سير العملية الانتخابية في مختلف محافظات الجمهورية ضمن المرحلة الحالية من انتخابات مجلس النواب 2025، مشيرًا إلى أن اللجان الانتخابية تعمل بكامل طاقتها وتحت إشراف قضائي كامل لضمان نزاهة التصويت وشفافيته.

وأوضح مدير الجهاز التنفيذي في تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز" أن محافظات أسوان وأسيوط وبني سويف والفيوم شهدت بعض الكثافات باللجان الفرعية خلال الساعات الأولى من عملية التصويت، وتم التعامل معها على الفور لضمان انسيابية العملية الانتخابية وعدم تعطيل الناخبين.

وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات تابعت الموقف لحظة بلحظة من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية، وتم توجيه فرق الدعم اللازمة لتيسير حركة الدخول والخروج داخل اللجان، مع الالتزام الكامل بالإجراءات التنظيمية والأمنية.

كما شدد مدير الجهاز التنفيذي على أن الانتخابات البرلمانية لا يُستخدم فيها الحبر الفسفوري، موضحًا أن الهيئة تعتمد على آليات دقيقة أخرى للتحقق من هوية الناخبين وضمان عدم تكرار التصويت.

وأكد في ختام المؤتمر أن العملية الانتخابية تسير في أجواء هادئة ومنظمة، وسط مشاركة فعالة من المواطنين، مع استمرار التنسيق بين الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الجهات المعنية حتى انتهاء عملية التصويت وإعلان النتائج وفق الجدول الزمني المحدد.