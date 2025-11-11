نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يتوجه إلى بورسودان للقاء كبار المسؤولين السودانيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجّه د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الثلاثاء، إلى مدينة بورسودان في زيارة ثنائية.

وبحسب بيان الخارجية، يُجري خلال الزيارة مباحثات مع كبار المسؤولين في جمهورية السودان لبحث آفاق تطوير التعاون بين البلدين الشقيقين وتبادل الرؤى حول مستجدات الأزمة السودانية، وسبل دعم الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية شاملة تحفظ أمن السودان واستقراره.