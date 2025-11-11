بعد 20 سنة خدمة.. تقاعد متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 03:33 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تقاعد المتحدث بأسمه باللغة العربية أفيخاي أدرعي، وذلك بعد 20 عاما، من العمل في الجيش، وفق ما نشرته القناة الثانية عشر العبرية.

من هو أفيخاي أدرعي؟

أفيخاي أدرعي، هو المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، ولد عام 1982، يعد وجها معروفا في الوطن العربي، من خلال تفاعله النشط على منصات التواصل الاجتماعي.

وأشادت السلطات الإسرائيلية، بدوره ومنحه جيش الاحتلال العديد من الترقيات حتى بلغ رتبة مقدم، ونال العديد من الجوائز والأوسمة "تقديرا لجهوده"، في مجال الإعلام الحربي الإسرائيلي.

المولد والنشأة لأفيخاي أدرعي

ولد أفيخاي أدرعي عام 1982 في مدينة حيفا بفلسطين المحتلة، وتنحدر عائلته من أصول سورية، ممن هاجروا من الدرعية منذ وقت مبكر إلى فلسطين، حيث ولد جده من جهة أبيه في فلسطين أيام الانتداب البريطاني، وكانت جدته من مهاجري تركيا، بينما كان جدّاه من جهة والدته من اليهود الذين قدموا من مدينة البصرة العراقية خمسينيات القرن العشرين، واستقروا في كريات آتا قرب حيفا.