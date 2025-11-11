نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الحكومة: الشراكة المصرية القطرية في «علم الروم» تُطلق مشروعًا عمرانيًا عالميًا وتنمية شاملة بالساحل الشمالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث استعرض عددًا من الملفات السياسية والاقتصادية والتنموية، وفي مقدمتها توقيع عقد الشراكة الاستثمارية بين وزارة الإسكان وشركة الديار القطرية لتنفيذ مشروع ضخم بمنطقة سملا وعلم الروم بالساحل الشمالي الغربي.

مشروع عمراني عالمي في «علم الروم»

وأكد رئيس الوزراء أن الشراكة المصرية القطرية ستثمر عن تنفيذ مشروع عمراني متكامل بمواصفات عالمية على أرض علم الروم، ليكون أحد أهم نقاط الجذب الإقليمية للسياحة والاستثمار والخدمات، بما يضمّه من أنشطة سكنية وتجارية وترفيهية وخدمية.



وأضاف أن المشروع سيسهم في تحويل منطقة علم الروم إلى وجهة سياحية واستثمارية متميزة على ساحل البحر المتوسط، بما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للاستثمارات العقارية والتنموية.

ووجه رئيس الوزراء الشكر لكل الجهات التي أسهمت في إنجاح إجراءات هذه الشراكة، مؤكدًا استمرار الدولة في اتخاذ خطوات جادة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بهدف تحقيق التنمية الشاملة وخلق فرص عمل جديدة.

استعراض ملفات التعاون الدولي

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الاتصالات واللقاءات التي أجراها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من القادة والمسؤولين الدوليين، والتي ركزت على تعزيز التعاون الثنائي ومناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية، إلى جانب التأكيد على أهمية تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة وضمان دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، ودعم حل الدولتين لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.

صناعة التعهيد.. 55 اتفاقية و70 ألف فرصة عمل

وتطرق مدبولي إلى نتائج الاجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية مع رؤساء 52 شركة عالمية ومحلية عاملة في قطاع التعهيد، والذي تزامن مع القمة العالمية لصناعة التعهيد التي استضافتها القاهرة مؤخرًا.

وأشار إلى أن هذا القطاع يشهد طفرة كبيرة، مع توقيع 55 اتفاقية جديدة لافتتاح مراكز تعهيد أو التوسع في الموجودة منها، بما يوفر أكثر من 70 ألف فرصة عمل للشباب.

دعم قطاع الاتصالات والتكنولوجيا

وأشاد رئيس الوزراء بجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ترسيخ مكانة مصر كوجهة متميزة في هذا القطاع، الذي يُعد أحد القطاعات الاستراتيجية الأربعة التي تضعها الحكومة على رأس أولوياتها إلى جانب الصناعة والزراعة والسياحة.

إنجازات في الصناعة والنقل

كما استعرض مدبولي مشاركته في افتتاح عدد من المشروعات الصناعية، من بينها مصنع فلاتر المركبات ومصنع "شنايدر إلكتريك" الإقليمي، إلى جانب متابعة فعاليات معرض النقل الذكي، حيث تم إطلاق التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع السخنة–العلمين–مطروح، الذي يعد نقلة نوعية في منظومة النقل.

نجاح كبير في المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات

ونوه رئيس الوزراء بالإقبال المتزايد من المصريين والسياح على المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات بعد الافتتاح الأسطوري الأخير، مؤكدًا أن هذه الطفرة في الحركة السياحية تعكس نجاح الدولة في الترويج للمقاصد الأثرية والسياحية.

وشدد على أهمية الحفاظ على أعمال النظافة والتطوير في المناطق المحيطة بالمتحف والأهرامات، وتوجيه المحافظات كافة بالاهتمام بالمحاور الرئيسية باعتبارها الواجهة البصرية لكل محافظة.