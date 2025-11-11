نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مع منتصف اليوم الانتخابي.. استعلم الآن عن لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 بالرقم القومي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب المصري 2025، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن إتاحة خدمة إلكترونية جديدة تمكّن المواطنين من معرفة مقر لجنتهم الانتخابية، ورقم اللجنة الفرعية، وموقعهم في كشوف الناخبين باستخدام الرقم القومي فقط.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتسهيل مشاركة الناخبين، وتعزيز الشفافية، وتقليل الزحام أمام اللجان الانتخابية.

رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية 2025

يمكن للناخبين الدخول على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات لمعرفة بيانات لجنتهم الانتخابية من خلال الرابط الرسمي، كماما يمكن زيارة الصفحة الرئيسية للهيئة للحصول على تفاصيل إضافية ومتابعة آخر الأخبار الانتخابية.

خطوات الاستعلام عن لجنتك الانتخابية بالرقم القومي

افتح الرابط الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات. أدخل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا بدقة. اضغط على زر استعلام أو بحث. ستظهر لك مباشرة المعلومات التالية: عنوان اللجنة الانتخابية. رقم اللجنة الفرعية. رقمك في كشوف الناخبين.

في حال ظهور حالة «قيد المراجعة» أو «غير مسجل»، يُنصح بالتواصل مع الهيئة أو مراجعة الوحدة الانتخابية المحلية.

مواعيد انتخابات مجلس النواب 2025

المرحلة الأولى

في الخارج: 7 و8 نوفمبر 2025.

في الداخل: 10 و11 نوفمبر 2025.

إعلان النتائج: 18 نوفمبر 2025.

المرحلة الثانية

في الخارج: 21 و22 نوفمبر 2025.

في الداخل: 24 و25 نوفمبر 2025.

إعلان النتائج: 2 ديسمبر 2025.

أهمية خدمة الاستعلام الإلكتروني

تمكّن الناخب من معرفة مكان تصويته مسبقًا.

تساهم في تنظيم العملية الانتخابية وتقليل الازدحام.

تعزز الشفافية والمشاركة الفعالة في الاستحقاق الدستوري.

