نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمكين الشباب وتحقيق التنمية المستدامة.. عادل زيدان يُشيد بدعم الدولة للقطاع الزراعي ودور الرئيس السيسي في نهضة الصعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد النائب عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الشباب ودعمهم في مجالات مختلفة، وفي مقدمتها القطاع الزراعي والتصنيع الزراعي، مشددًا في الوقت ذاته على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو قائد تنمية الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة.

مشروع المُغرة نموذج لتمكين الشباب

شدد عادل زيدان خلال استضافته في برنامج "حضرة المواطن"، على أن الدولة المصرية قدمت نموذجًا فريدًا في تمكين الشباب من امتلاك الأراضي الزراعية، من خلال مشروع منطقة «المُغرة»، الذي أصبح اليوم من أهم المناطق الزراعية الواعدة في مصر. ونوه إلى أن الأراضي التي خصصتها الدولة للشباب في تلك المنطقة كانت تُزرع بمحاصيل استراتيجية مثل الزيتون والجوجوبا والنخيل، لافتًا إلى أن الشباب كان يحصل على الفدان بسعر 18 ألف جنيه فقط، مع تسهيلات في السداد على 13 عامًا، مشيرًا إلى أن الدولة منحت سك الملكية منذ اليوم الأول، في خطوة غير مسبوقة تعكس ثقة القيادة السياسية في الشباب.

منطقة المُغرة تتحول إلى حزام أخضر لمدينة رأس الحكمة

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن سعر الفدان اليوم تجاوز 80 ألف جنيه، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر خلال الفترة المقبلة، بعد أن تحولت المنطقة إلى الحزام الأخضر لمدينة رأس الحكمة، الواقعة جنوب مدينة العلمين، مشيدًا بالدور الكبير الذي قامت به شركة تنمية الريف المصري الجديد، من خلال تطوير البنية التحتية بالمنطقة، وإنشاء شبكات محمول ومقار إدارية ونظم إرشاد زراعي وطريق أسفلتي رئيسي، ما جعلها بيئة جاذبة للاستثمار الزراعي والتنمية المستدامة.

دعم الدولة للشباب وتمكين المرأة وذوي الهمم

وتحدث "زيدان" عن المبادرات الرائدة التي أطلقتها الدولة، وأكد أنها فتحت آفاقًا جديدة أمام شباب الخريجين لتأسيس مشروعات منتجة ومستدامة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني. وأضاف: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدولة المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وعد منذ عام 2016 بتمكين الشباب، وتوطين التصنيع الزراعي، ومنح الشباب فرصًا حقيقية لامتلاك الأراضي وإدارة المشروعات بأنفسهم". وشدد "زيدان" على أن ما تحقق من دعم وتمكين حقيقي للمرأة المصرية وتشغيل ذوي الهمم يعكس صدق رؤية القيادة السياسية وإيمانها العميق بقدرات أبناء الوطن.

مشروع الريف المصري الجديد نموذج للتنمية الزراعية

أكد عادل زيدان على أن الدولة لم تكتف بالشعارات، بل حولت الوعود إلى إنجازات ملموسة في القرى والمناطق الصحراوية، وخاصة في مشروعات الظهير الصحراوي، مضيفًا: "إنشاء شركة تنمية الريف المصري الجديد في عام 2016 كان خطوة استراتيجية عظيمة، حيث أتاحت للشباب الانضمام إلى مشروع المليون ونصف فدان، وهو أحد أهم مشروعات التوسع الزراعي في تاريخ مصر الحديث".

تسهيلات غير مسبوقة للشباب في التملك والسداد

وأشار إلى أن الدولة فتحت الباب لتأسيس شركات شبابية تتكون من 10 إلى 23 شابًا، يحصل كل منهم على 10 أفدنة ضمن حيازة الشركة البالغة 238 فدانًا، مع تخصيص 8 أفدنة لخدمة المزارع الصغيرة والممرات الزراعية. وأوضح أن الدولة منحت الشباب فترة سماح 5 سنوات قبل بدء السداد، وتقسيط المبلغ المتبقي على 8 سنوات، وهو ما يعكس رغبة القيادة السياسية في دعم وتمكين الشباب الحقيقي.

مشروع استصلاح 4.5 مليون فدان يخلق آلاف فرص العمل

تحدث عادل زيدان عن المشروع الرئاسي العملاق لاستصلاح 4.5 مليون فدان، الذي يُعد أحد أهم المشروعات التنموية في تاريخ مصر، موضحًا أنه سيوفر فرص عمل ضخمة لشباب 4500 قرية على مستوى الجمهورية. وأشاد عضو مجلس الشيوخ بالتصنيع الزراعي، خاصة أنه يمثل مستقبل الاقتصاد الريفي في مصر.

التصنيع الزراعي مستقبل الاقتصاد الريفي

وأوضح أن هناك زراعات قابلة للتصنيع مثل الزيتون والجيجوبا، خاصة في منطقة المغرة، حيث يتم تحويل هذه المحاصيل إلى زيوت طبيعية ومستحضرات تجميل، ما يفتح مجالات استثمارية متنوعة للشباب والمستثمرين. وشدد على أن الزيتون المصري مطلوب عالميًا ويمكن أن يكون محورًا رئيسيًا في التصدير والتصنيع الزراعي.

هيئة تنمية الصعيد ودورها في تحقيق التنمية المستدامة

في السياق ذاته، أوضح عادل زيدان أن إنشاء هيئة تنمية الصعيد في عام 2018 جاء بقرار من الرئيس السيسي لتكون تابعة لمجلس الوزراء، بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف محافظات الصعيد. وذكر أن الهيئة تعمل على توطين الصناعات الزراعية في المجتمعات المحلية، مستشهدًا بتجربة مدينة إسنا بمحافظة الأقصر، حيث أصبحت مصر في المركز الثاني عالميًا في تصدير الطماطم المجففة بفضل هذه التجربة.

مشروع مستقبل مصر ودعم الشباب الطموح

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن شركة تنمية الريف المصري وجهاز مشروع مستقبل مصر يرحبان بكل الشراكات التي تعزز فرص العمل والتنمية. وأكد أن الدولة تدعم الشباب الجاد والمجتهد، وتمنحهم حقوقهم كاملة، مشيرًا إلى أن هذه التجربة كانت سببًا في اختياره ضمن أعضاء حزب مستقبل وطن كنائب في مجلس الشيوخ.

مشروع زراعي ضخم في أسوان

أكد زيدان أن جهاز مشروع مستقبل مصر بدأ العمل فعليًا في منطقة أسوان على مشروع زراعي ضخم يغطي 280 ألف فدان في الظهير الصحراوي الغربي من كوم أمبو، موضحًا أنه يمثل نقلة نوعية في التنمية الزراعية في الصعيد، ويفتح آفاقًا جديدة لاستغلال الأراضي الصحراوية وتحويلها إلى مساحات زراعية منتجة.

مدن صناعية جديدة لتنمية الصعيد وتشغيل الشباب

وأوضح أن هيئة تنمية الصعيد لا تكتفي بالمشروعات الزراعية فقط، بل تعمل على إنشاء مدن صناعية جديدة في الصحراء الغربية والشرقية، مما يسهم في جذب الاستثمارات وتحفيز المصانع على الإنتاج. كما أشار إلى تطوير المصانع الصغيرة داخل القرى، مما يقلل من الهجرة الداخلية وينشط الاقتصاد المحلي.