نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سقوط مطار ورياح.. إنذار جوي بشأن تغير حالة الطقس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد ستتأثر بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الفترة من الخميس 13 نوفمبر وحتى الإثنين 17 نوفمبر 2025، يصاحبها انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وذكرت الهيئة في بيانها أن درجات الحرارة العظمى ستتراوح بين 23 و24 درجة مئوية على السواحل الشمالية، وبين 24 و25 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما تتراوح بين 25 و31 درجة على مناطق جنوب البلاد.

أمطار ورعد وتقلبات جوية

وأوضحت الأرصاد أن يوم الخميس 13 نوفمبر سيشهد حالة من التقلبات، حيث تتزايد فرص سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانًا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على أجزاء من شمال البلاد، مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة بالبحر المتوسط.

كما تشير التوقعات إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

وتابعت الهيئة أن يومي الجمعة 14 والسبت 15 نوفمبر ستستمر فرص الأمطار المختلفة الشدة على مناطق من شمال البلاد، وقد تمتد أحيانًا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

أما يومي الأحد والإثنين 16 و17 نوفمبر، فمن المتوقع ظهور شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، مع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة.

وأكدت هيئة الأرصاد ضرورة اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للتعامل مع الآثار المحتملة للظواهر الجوية المتوقعة، مشيرة إلى أن التحديثات ستُنشر تباعًا وفق المستجدات.

طقس الغد:

من المتوقع تكوّن شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.