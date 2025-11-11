نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- أجيال تسلم أجيال.. كبار السن يزينون لجان الوراق بالجيزة في اليوم الثاني من انتخابات النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت لجان الوراق الفرعية بمحافظة الجيزة حضورًا لافتًا لكبار السن قبل ساعات من انتهاء التصويت في اليوم الثاني من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، ليؤكدوا حرصهم على ممارسة حقهم الدستوري في التصويت والمشاركة في مسيرة التنمية الوطنية.

مشاركة عائلية ومناخ من الأمل

توافد الرجال والنساء على اللجان مصطحبين أبنائهم، وسط أجواء من البهجة والزغاريد، لتعكس روح المشاركة والالتزام الوطني، حيث شاركت الأجيال الأكبر سنًا في نقل قيم المواطنة للأجيال الصاعدة.

تنظيم دقيق وضمان نزاهة الانتخابات

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع القضاة المشرفين على اللجان يلتزمون بتمكين الناخبين داخل الحرم الانتخابي من الإدلاء بأصواتهم حتى بعد الساعة التاسعة مساءً، مع متابعة دقيقة لإجراءات الفرز وضمان الشفافية والنزاهة في النتائج.

عدد الناخبين في المرحلة الأولى

أعلن القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد من يحق لهم التصويت في المرحلة الأولى يبلغ 35 مليون و279 ألف و922 ناخبًا موزعين على 14 محافظة، من بينها محافظة الجيزة التي تضم 12 دائرة و775 لجنة فرعية، تشمل لجان الوراق.

مواعيد الانتخابات والإعادة

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد التصويت في المرحلة الأولى بالداخل يومي 10 و11 نوفمبر 2025، بينما تكون انتخابات الإعادة بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر.