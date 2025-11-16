نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي: تطوير ميناء شرق بورسعيد تم بجهد مشترك ويعكس مكانة مصر الاستراتيجية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد افتتاح عدد من المحطات البحرية الجديدة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بميناء شرق بورسعيد، ضمن خطط الدولة لتعزيز دورها كمركز لوجستي عالمي.

وخلال كلمته، أكد الرئيس السيسي أن ما تحقق من أعمال تطوير داخل الميناء جاء بجهد مشترك بين جميع مؤسسات الدولة والشركاء، مشيرًا إلى أن موقع مصر الجغرافي الفريد ووجود قناة السويس كأهم ممر ملاحي عالمي يمنح البلاد فرصًا ضخمة في مجالات التجارة الدولية والنقل البحري.

وشدد الرئيس على أن الدولة مستمرة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية التي تعزز من قدرة الموانئ المصرية على جذب الاستثمارات وزيادة حركة التداول، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرسخ مكانة مصر على خريطة الخدمات البحرية العالمية.