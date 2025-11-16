نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يجتمع مع رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لمتابعة ملفات التنمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، لمتابعة عدد من ملفات العمل المتعلقة باستغلال أراضي الدولة وفق الاستخدامات المخططة لها، في إطار تعزيز التنمية المستدامة بمختلف القطاعات.

ملف محطات تحلية مياه البحر

استعرض اللواء ناصر فوزي الموقف الخاص بتخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة لإنشاء محطات تحلية مياه البحر ضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية حتى عام 2050، حيث يصل إجمالي المواقع المقترحة إلى 49 موقعًا في 10 محافظات، بينها 32 موقعًا صدر لها قرارات جمهورية، فيما جاري إصدار قرارات لـ6 مواقع أخرى وإتمام الدراسات للمواقع المتبقية.

استغلال الأراضي المستردة

كما تناول الاجتماع دراسة أوجه استغلال الأراضي المستردة خلال موجات الإزالة حتى نهاية الموجة 26، حيث يتم إعداد موقف تنفيذي لحصر هذه الأراضي وتوجيه استغلالها ضمن مشروعات تنموية، أو مشروعات تحقق النفع العام، أو المشروعات القومية، أو مبادرة حياة كريمة، أو بيع بعض القطع بالمزاد العلني.

تطوير استخدامات الأراضي السياحية والحكومية

استعرض المركز كذلك التصورات الخاصة بالاستخدامات المقترحة للأراضي ضمن المخطط الوطني للتنمية السياحية في المناطق الواعدة، إضافة إلى بحث فرص تعظيم العائد من الأراضي غير المستغلة المملوكة لعدد من الجهات الحكومية، بما يضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي ضمن متابعة مستمرة لملفات المركز الوطني، حرصًا على تعزيز دوره في تحقيق التنمية الشاملة واستثمار أراضي الدولة بما يخدم الاقتصاد الوطني والمشروعات الاستراتيجية.