نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتكليفات رئاسية.. التضامن تعلن نتائج أكبر حصر وطني للحضانات كخطوة لتعزيز الاستثمار في البشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال إعلان نتائج الحصر الوطني للحضانات اليوم، أن تنفيذ الحصر جاء استجابة مباشرة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يضع الطفولة المبكرة ضمن أولويات التنمية البشرية للدولة المصرية.

وقالت الوزيرة إن القيادة السياسية تؤمن بأن الاستثمار في الأطفال هو الاستثمار الأكثر استدامة، مشيرة إلى أن تطوير الحضانات يمثل ركيزة لبناء الإنسان المصري القادر على قيادة المستقبل.

وأوضحت الوزيرة أن الحصر كشف وجود 48 ألف حضانة و1.7 مليون طفل ملتحقين بها، إلى جانب قاعدة تشغيلية تضم أكثر من 254 ألف عامل، مؤكدة أن النتائج ستُستخدم كأساس لوضع سياسات توسعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال.

وفي ختام كلمتها، شددت الوزيرة على أن الدولة ماضية في تنفيذ رؤية شاملة لدعم قطاع الطفولة المبكرة، وأن تكليفات القيادة السياسية تمثل ضمانة قوية لاستمرار العمل وتنفيذ إصلاحات جوهرية تخدم الطفل المصري والأسرة المصرية.