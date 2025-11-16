توروب مدرب الأهلى يقدم واجب العزاء في محمد صبرى نجم الزمالك الراحل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 نوفمبر 2025 08:32 مساءً - قدم الدنماركى يس توروب المدير الفني لفريق الأهلى واجب العزاء في محمد صبرى نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق برفقة الجهاز المعاون له المقام في نادى الزمالك.



حداد ثلاثة أيام فى الزمالك



وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام، على وفاة الراحل محمد صبري نجم الفريق الأول لكرة القدم السابق بالقلعة البيضاء.

وفي نفس الوقت، قرر مجلس إدارة نادي الزمالك صرف معاش شهري لأسرة محمد صبري، يأتي هذا القرار يأتي تقديرًا للمسيرة للنجم الراحل، وما قدمه للنادي من عطاء وإخلاص على مدار سنوات طويلة، سواء لاعبًا أو مدربًا بجانب عمله في قناة النادي. وسيتم التنسيق مع إدارة قناة نادي الزمالك لصرف الراتب الشهري للراحل محمد صبري حتى نهاية عقده.

وتلقت الكرة المصرية خبرًا صادمًا بمصرع محمد صبري نجم الزمالك السابق صباح أول أمس الجمعة، فى حادث مروع، فارق على إثره الحياة فى منطقة التجمع الخامس بالقاهرة ما أدى إلى وفاته.

وحقق صبري 15 لقبا مع الزمالك في الفترة من 1993 وحتى 2003، وفاز بلقب الدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين ودوري أبطال أفريقيا 3 مرات وكأس السوبر المصري 3 مرات وكأس الكؤوس الإفريقية مرة والسوبر الإفريقي 3 مرات وكأس الأفروآسيوية.



رحلة محمد صبري مع الكرة المصرية



ويعد محمد صبري أحد أبرز نجوم نادي الزمالك في التسعينيات من القرن الماضي، كما لعب لمنتخب مصر أيضًا ، ورحل صبري عن عمر ناهز 52 عامًا، وبدأ مشواره الكروي في شوارع بلدته بلبيس بمحافظة الشرقية قبل انضمامه لقطاع الناشئين بنادي الزمالك. وتم تصعيد صبري للفريق الأول عام 1993 من جانب المدرب الراحل محمود الجوهري، وأسهم في تحقيق العديد من الألقاب خلال مسيرته بعد تألقه في مركز الجناح الهجومي. ولعب صبري قبل اعتزاله لفترة مع الاتحاد السكندري، كما انضم لمنتخب مصر وشارك في 3 مباريات دولية.