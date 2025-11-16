رسميًا.. محمد صلاح بالقائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 نوفمبر 2025 08:32 مساءً - تواجد الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بالقائمة النهائية للمرشحين لجائزة افضل لاعب في أفريقيا 2025، حسبما أكد البيان الرسمي عبر منصة "إكس".

قائمة المتنافسين على جائزة لاعب العام 2025:

- المصري محمد صلاح (ليفربول).

- المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان).

- النيجيري فيكتور أوسيمين (جالاتا سراي).

أفضل لاعب في أفريقيا

وجاء محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، في صدارة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025، وذلك بعدما ساهم في صعود "الفراعنة" إلى بطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، كما حصل على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" مع نادي ليفربول.

كما ضمت القائمة أشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب ونادي باريس سان جيرمان، وذلك بعدما توج مع فريق العاصمة الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلان الإيطالي بجانب كأس السوبر الفرنسي، والثلاثية المحلية "الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، كأس السوبر".

وينافس على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا ولاعب العام 2025 في القارة السمراء كل من: محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز، النيجيري فيكتور أوسمين جالطة سراي التركي، أشرف حكيمي باريس سان جيرمان الفرنسي، الغيني سيرهو جيراسي لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، السنغالي فرانك أنجيسا لاعب نابولي، دينيس بونجا لوس أنجلوس، أسامة لعمودي نهضة بركان، السنغالي بابي سار توتنهام الإنجليزي، السنغالي إيلمان نداي إيفرتون الإنجليزي

حسام حسن ينافس يورتشيتش على جائزة أفضل مدرب في أفريقيا 2025

في السياق ذاته، تواجد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول ضمن قائمة المرشحين للحصول على جائزة "مدرب العام" من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وتأهلت مصر إلى بطولة كأس العالم 2026، بعدما تصدرت جدول ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات المونديالية برصيد رائع بلغ 26 نقطة من 10 مباريات، دون أن تتذوق مرارة الهزيمة.

ونجح منتخب مصر في الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم على ملعبه في التصفيات المونديالية للمباراة الـ27 على التوالي، حيث حقق المنتخب المصري 26 فوزاً وتعادلاً واحداً في آخر 27 مباراة خاضها على أرضه فى تصفيات كأس العالم، منذ خسارته 2-1 أمام كوت ديفوار في يونيو 2004.

كما ضمت القائمة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز، بعدما قاد الفريق السماوي للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، ثم لقب كأس القارات الثلاث، وأخيرا كأس السوبر الأفريقي، كما يتصدر تصنيف الأندية في القارة السمراء من جانب موقع "فوتبول داتا بيز" العالمي، والاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء.

ويتنافس على جائزة أفضل مدرب لعام 2025 بوبيتسا، مدرب منتخب كاب فيردي، وحسام حسن، مدرب منتخب مصر، وكرونوسلاف يورتشيتش، مدرب بيراميدز، وسامي الطرابلسي، وروموالد راكونتدراب، ومعين الشعباني، وطارق السكتيوي، ومحمد وهبي، ووليد الركراكي، مدرب وبابي تياو.

إمام عاشور وإبراهيم عادل ينافسان على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا

كما كشف "كاف" عن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا إمام عاشور، وإبراهيم عادل، وإسماعيل بلقاسمي، وبلاتي توريه، وإيسوفو دايو ، وفيستون مايلي، ومحمد حريمات، ومحمد الشيبي، وأسامة المليوي، وشوماري كابومبي.

بيراميدز مرشح لجائزة النادي الأفضل

كما يتنافس على لقب أفضل ناد في عام 2025، بيراميدز، شباب بلوزداد الجزائري، وشباب قسنطينة الجزائري، وأسيك ميموزا الإيفواري، وبيراميدز، ونهضة بركان المغربي، وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، وستيلينبوش الجنوب أفريقي، والهلال السوداني، وسيمبا التنزاني.

الشناوي مرشح لجائزة أفضل حارس وغياب مصر عن أحسن صاعد

وتواجد أحمد الشناوي حارس بيراميدز ضمن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل حارس في أفريقيا هذا العام، وشهدت القائمة أيضًا تواجد الحارس التونسي أيمن دحمان لاعب النادي الرياضي الصفاقسي، الكاميروني آندريه أونانا لاعب طرابزون سبور والمعار من مانشستر يونايتد، والسنغالي إدوارد ميندي لاعب أهلي جدة، والجنوب إفريقي ويليامز حارس فريق صنداونز.

في حين فيما يتنافس على جائزة أفضل لاعب شاب البوركيني أشرف تابسوبا، والإيفاري ألينيو هايدارا، والكونغولي نواه صديقي، والمغربي عبد الله وزان، والمغربي حسام الصادق، والمغربي عثمان معما، والنيجيري دانيال بامي، والسيراليوني موموه كامارا، وثنائي جنوب أفريقيا تيلون سميث ومبيكيلي مبوكازي.

كما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن ترشيح المتخب المصري للمنافسة على جائزة أفضل منتخب ضمن جوائز الكرة الإفريقية لعام 2025.

وشهدت القائمة تواجد 10 منتخبات وهم مصر وكوت ديفوار وكاب فيردي والجزائر والسنغال والمغرب والمغرب تحت 20 عاما وغانا وتونس وجنوب أفريقيا.