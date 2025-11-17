نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- غدًا الإعلان الرسمي لنتائج المرحلة الأولى لمجلس النواب 2025.. تعرف على التفاصيل الكاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد مصر غدًا الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، لإعلان النتائج الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي ستصدر في الجريدة الرسمية، بعد انتهاء جميع عمليات الفرز والمراجعة التي أجرتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي.

ويأتي الإعلان الرسمي بعد أسابيع من التحضيرات والإجراءات الأمنية والتنظيمية المكثفة لضمان نزاهة الانتخابات في 14 محافظة بمصر.

المرحلة الأولى: إجراء الانتخابات وعدد الناخبين

أجريت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، وشملت 14 محافظة، وفقًا لتصريحات القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار بنداري إلى أن عدد الناخبين في المرحلة الأولى بلغ 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا موزعين على المحافظات على النحو التالي:

الجيزة: 12 دائرة، 775 لجنة، 152 مترشحًا، 6،634،318 ناخبًا

الفيوم: 4 دوائر، 343 لجنة، 68 مترشحًا، 2،232،098 ناخبًا

الوادي الجديد: 2 دائرة، 60 لجنة، 22 مترشحًا، 195،479 ناخبًا

بني سويف: 4 دوائر، 479 لجنة، 102 مترشح، 2،096،676 ناخبًا

المنيا: 6 دوائر، 621 لجنة، 145 مترشحًا، 3،831،541 ناخبًا

أسيوط: 4 دوائر، 492 لجنة، 102 مترشح، 3،073،670 ناخبًا

سوهاج: 8 دوائر، 641 لجنة، 177 مترشحًا، 3،375،700 ناخب

قنا: 4 دوائر، 352 لجنة، 122 مترشحًا، 2،215،411 ناخبًا

الأقصر: 3 دوائر، 147 لجنة، 51 مترشحًا، 922،698 ناخبًا

أسوان: 4 دوائر، 190 لجنة، 59 مترشحًا، 1،122،806 ناخب

البحر الأحمر: 3 دوائر، 68 لجنة، 11 مترشحًا، 340،360 ناخبًا

الإسكندرية: 5 دوائر، 558 لجنة، 89 مترشحًا، 4،475،444 ناخبًا

البحيرة: 9 دوائر، 753 لجنة، 210 مترشحين، 4،388،114 ناخبًا

مرسى مطروح: دائرتان، 127 لجنة، 13 مترشحًا، 375،543 ناخبًا

وأظهرت هذه الأرقام حجم المشاركة الكبيرة والمتوقعة في المرحلة الأولى، مع حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على توفير كل السبل لضمان انتخابات نزيهة وشفافة.

إعادة الدعاية والطعون الانتخابية

تستأنف الدعاية الانتخابية لإعادة المرحلة الأولى بالتزامن مع الإعلان الرسمي للنتائج، على أن تقدم الطعون الانتخابية خلال 48 ساعة من تاريخ إعلان النتائج، بحيث يكون أقصى موعد للطعون يوم 20 نوفمبر 2025.

كما حددت الهيئة أن الإدارية العليا ستفصل في الطعون خلال 10 أيام، اعتبارًا من 21 نوفمبر وحتى 30 نوفمبر، لضمان سرعة البت في أي اعتراضات والتأكد من صحة النتائج.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار ضمان نزاهة الانتخابات وحق المواطنين في الطعن والمراجعة، مع الالتزام بالقوانين الانتخابية المنظمة لمجلس النواب.

أهمية المرحلة الأولى للانتخابات النيابية

تمثل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 اختبارًا مهمًا لمشاركة المواطنين في العملية الديمقراطية، حيث تشمل المحافظات الكبرى والوسطى التي تحظى بعدد كبير من الناخبين، وتؤثر نتائجها على تشكيل البرلمان الجديد وموازنات السلطة التشريعية خلال السنوات القادمة.

كما تعتبر هذه المرحلة مؤشرًا على نسب المشاركة الشعبية والاهتمام بالانتخابات، وهو ما يراقبه المسؤولون السياسيون والإعلام المحلي والدولي عن كثب.

ويعكف المترشحون والكتل السياسية على تقييم الأداء الانتخابي في هذه المرحلة لتعديل استراتيجياتهم في المرحلة الثانية، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج وفق قوانين الانتخابات.

الخطوات المقبلة بعد إعلان النتائج

إعلان النتائج الرسمية في الجريدة الرسمية الثلاثاء 18 نوفمبر.

بدء الدعاية للمرحلة الثانية أو جولة الإعادة فور إعلان النتائج.

تقديم الطعون الانتخابية خلال المدة المحددة للطعون.

نظر الطعون من قبل الإدارية العليا بين 21 و30 نوفمبر.

تجهيز المرحلة الثانية من الانتخابات في المحافظات المتبقية.

وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات على التزامها بالشفافية والحيادية، وتوفير كافة الإجراءات القانونية لضمان حقوق جميع الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية.