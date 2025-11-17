نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير تعليم العاصمة في زيارة ميدانية لإدارتي مصر الجديدة والنزهة التعليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، خلال جولتها الميدانية اليوم الإثنين، أن القيم والوعي الثقافي جزء لا يتجزأ من بناء شخصية الطالب، في إطار متابعة سير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الانضباط والجودة داخل المدارس، وتنفيذ توجيهات الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.

واستهلت مديرة المديرية زيارتها التفقدية لمدارس إدارتي مصر الجديدة والنزهة التعليمية، حيث بدأت جولتها بمدرستي الطبري الثانوية بنين والشهيد اللواء طارق المرجاوي التابعتين لإدارة مصر الجديدة التعليمية، وكان في استقبالها نيفين سعيد، مدير عام الإدارة، ومديري المدارس.

وشملت الزيارة جولة داخل الفصول الدراسية بمدرسة الطبري الثانوية للاطمئنان على انتظام الدراسة والتزام المعلمين بخططهم الدراسية، ومتابعة التقييمات المدرسية ودفاتر التحضير، حيث أشادت بما شاهدته من تفاعل إيجابي بين المعلمين والطلاب، وما لمسته من نظافة وانضباط داخل المدرسة. كما التقت خلال الجولة بفريق قياس الجودة بديوان عام الوزارة أثناء تنفيذ مهام المتابعة.

وفي مدرسة الشهيد اللواء طارق المرجاوي، أثنت "همت أبو كيلة" على أعمال الطلاب المتعلقة بالقيم الإنسانية مثل التسامح، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بالمتحف المصري الكبير، مؤكدة على أهمية تعزيز القيم الإيجابية والوعي الثقافي لدى الطلاب. وفي ختام الزيارة، قدمت سيادتها الشكر والتقدير لإدارة المدرستين وهيئة التدريس على جهودهم في خلق بيئة تعليمية فعّالة ومنضبطة.

بعد ذلك، توجهت مديرة المديرية إلى إدارة النزهة التعليمية، وكان في استقبالها الأستاذة داليا مصطفى، مدير عام الإدارة، والسادة مديري المدارس، حيث شملت الجولة زيارة مدرسة الشهيد محمد رفعت الابتدائية المشتركة، للاطمئنان على مستوى القراءة والكتابة لدى الطلاب، ومتابعة انتظام سير العملية التعليمية داخل الفصول.

وخلال الجولة، تابعت إجراءات فحص الطلاب ضمن المبادرة الرئاسية (100 مليون صحة) للكشف المبكر عن الأنيميا والتقزم والسمنة، واطمأنت على دقة الإجراءات وسرعة الفحص، مقدمة نصائح للطلاب حول ضرورة اتباع العادات الغذائية الصحية للحفاظ على نمو سليم وصحة أفضل، مؤكدة على الدور المشترك للأسرة والمدرسة في ترسيخ هذه العادات للوقاية من الأمراض المرتبطة بسوء التغذية.

واختتمت الزيارة بمدرسة صلاح الدين للتربية السمعية، حيث تفاعلت "همت أبو كيلة" مع الطلاب خلال فترة طابور الفسحة في أجواء يسودها الود والدعم والتشجيع، مؤكدة لهم دعمها الكامل وتشجيعها على المثابرة والتفوق العلمي.

وأكدت مديرية تعليم العاصمة أن هذه الجولة تأتي في إطار الحرص على تطوير العملية التعليمية بالقاهرة وتعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية لدى الطلاب، لضمان تعليم يليق بأبناء العاصمة.