الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا صحفيا بعد قليل بشأن المرحلة الأولى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 نوفمبر 2025 04:32 مساءً - تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوى بعد قليل، مؤتمرا صحفيا بمقر الهيئة الوطنية للإعلان كافة التفاصيل المتعلقة بـ انتخابات المرحلة الأولى وما تم فيها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، "وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الإنتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للإنتخابات دون غيرها ، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها".

وطالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الهيئة بالتدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان، ولا تتردد الهيئة الوطنية للإنتخابات في إتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الإنتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الإنتخابات الخاصة بها لاحقا.

وطالب الهيئة الوطنية للإنتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الإنتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية ، ولا تخرج عن إطارها القانوني ، ولا تتكرر في الجولات الإنتخابية الباقية.