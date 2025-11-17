مصر توزع مليون كرتونة إغاثية داخل غزة عبر اللجنة المصرية العاملة بالقطاع

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 نوفمبر 2025 06:32 مساءً - قال عوض الغنام، مراسل قناة إكسترا نيوز من معبر رفح البري، إن مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، موضحاً أنه يقف على متن إحدى الشاحنات المقرر السماح لها بالدخول خلال دقائق إلى القطاع، مؤكدا أن الشاحنة التابعة للهلال الأحمر المصري مجهّزة بكافة صور الدعم الغذائي والإنساني التي يحتاجها أهالي غزة في هذا التوقيت.

تنسيق واسع بين الدولة والمجتمع المدني

وأضاف عوض الغنام أن ما يشاهده يمثل نموذجاً مصغراً لعشرات وربما مئات الشاحنات التي وصلت من مختلف المحافظات، في إطار تنسيق مستمر بين مؤسسات المجتمع المدني وخلية الأزمة برئاسة محافظ شمال سيناء داخل مدينة العريش. وأشار إلى أن اصطفاف الشاحنات يعكس حجم الجهود المبذولة لدعم غزة بشكل عاجل وفعّال.

مواد بترولية واحتياجات حيوية للقطاع

وأوضح عوض الغنام أن المكان يضم أسطولاً من المواد البترولية التي تستعد للدخول إلى القطاع، ما يعد نقطة تحول مهمة لآلاف الفلسطينيين، إذ سيسهم في إعادة تشغيل المخابز والمستوصفات ومحطات المياه بصورة أفضل، كما توجد شاحنات تابعة لـ اليونيسف تحمل بطاطين ومواد دوائية وطبية للأطفال، إضافة إلى شاحنات الهلال الأحمر المحمّلة بكميات ضخمة من الكراتين الإغاثية.

أكثر من مليون كرتونة مساعدات داخل غزة

وكشف عوض الغنام أن مصر نجحت في توزيع ما يزيد على مليون كرتونة إغاثية داخل قطاع غزة عبر اللجنة المصرية العاملة هناك، التي تواصل أداء دور محوري في إنقاذ الشعب الفلسطيني وسط الظروف الإنسانية القاسية.

مخيمات جديدة لإيواء النازحين

وأشار عوض الغنام إلى أن الدولة المصرية تواصل إنشاء عشرات المخيمات القادرة على استيعاب مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين فقدوا مساكنهم، وذلك لمواجهة الظروف الجوية الصعبة وتوفير بدائل آمنة للنازحين.