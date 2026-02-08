نعرض لكم الان تفاصيل خبر سلامة الغذاء: إصدار 2492 إذن تصدير للحاصلات الزراعية خلال أسبوع من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 8 فبراير 2026 04:10 مساءً - محمد أحمد _ أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن إصدار 2492 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1378 شركة، في إطار دعم الصادرات الغذائية المصرية وتعزيز تنافسيتها بالأسواق الخارجية.

وأوضح الهيئة في تقريرها الأسبوعي، أن عدد الرسائل الغذائية المصدّرة بلغ 6777 رسالة بإجمالي 265 ألف طن، صادرة عن 566 شركة، شملت 752 صنفًا غذائيًا، من بينها الفواكه والخضراوات والمنتجات الغذائية المصنعة.

وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدّرة بإجمالي 75 ألف طن، تلتها الفراولة بنحو 12 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بواقع 8 آلاف طن، فيما جاءت البطاطس في مقدمة الخضراوات المصدّرة بإجمالي 15 ألف طن، تلتها البطاطا الحلوة والفاصوليا.

ميناء القاهرة الجوي تصدر قائمة المنافذ التصديرية بعدد 1616 رسالة

وبلغ عدد الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية 186 دولة، من أبرزها السعودية، الولايات المتحدة، الصومال، روسيا، وهولندا، فيما تصدر ميناء القاهرة الجوي قائمة المنافذ التصديرية بعدد 1616 رسالة.

كما أصدرت هيئة سلامة الغذاء، خلال الأسبوع الماضي 1880 شهادة صحية للتصدير، بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة الغذائية وتعزيز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلامة الغذاء: إصدار 2492 إذن تصدير للحاصلات الزراعية خلال أسبوع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.