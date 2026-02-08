تحت رعاية السيدة انتصار السيسي.. التضامن تطلق مبادرة "فرحة مصر" وتدشن منصة "تيسير الزواج" للمقبلين على الزواج

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 فبراير 2026 04:27 مساءً - تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية، تطلق وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة " فرحة مصر "، وذلك لدعم زواج الشباب والفتيات من الفئات الأولى بالرعاية، من خلال توفير المتطلبات الأساسية لتجهيز منزل الزوجية بما يخفف الأعباء المالية ويضمن بداية حياة أسرية كريمة.

وتستهدف مبادرة " فرحة مصر " الشباب والفتيات من الأسر الأولى بالرعاية، والمستفيدين من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" ومن مستفيدي أو خريجي دور الرعاية أو داخل أسر بديلة، ومن ذوي الإعاقة القادرين على تكوين أسرة، حيث تم وضع عدد من الشروط منها أن يكون المتقدم أو المتقدمة قد أتما عقد القران أو نصف إكليل بحد أقصى عام.

وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي منصة إلكترونية لإتاحة وحوكمة تسجيل الشباب والفتيات المقبلين علي الزواج " منصة تيسيرالزواج"، وهي كالتالي:https://farhetmasr.csf.eg حيث يمكن التسجيل عليها طوال العام.

ويشترط أن يكون ذلك الزواج الأول للطرفين،وألا يكون المتقدم قد سبق أن استفاد من مبادرات زواج أو دعم عيني مماثل من الوزارة أو أي جهة أخرى، وأن يكون الطرفان من أصحاب الجنسية المصرية وفي سن قانوني للزواج.

وتتضمن المبادرة تزويد المقبلين على الزواج بالتأهيل النفسي والاجتماعي الكافي لتشكيل الأسرة وحل أي خلافات محتملة من خلال برنامج " مودة" لتأهيل المقبلين على الزواج، وكذلك تقديم الدعم والمشورة الأسرية بعد الزواج لضمان استقرار الأسرة.

ومن المقرر أن يتم تنظيم احتفالية كبري تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية لمشاركة الأزواج فرحتهم في رسالة دعم مجتمعي تعكس اهتمام الدولة بالشباب وتيسير الزواج لغير القادرين وتعزيز قيم التكافل والعدالة الاجتماعية.

وتشهد المبادرة مشاركة عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تسهم في المتطلبات الأساسية لمنزل الزوجية ، كما سيقوم الهلال الأحمر المصري بتنسيق الانتقالات من المحافظات المختلفة إلى موقع الاحتفالية.