إطلاق قافلة زاد العزة الـ133 إلى غزة بـ7500 طن مساعدات واستقبال المصابين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 فبراير 2026 03:34 مساءً - أطلق الهلال الأحمر المصري، اليوم ، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» 133، حاملة 7,500 طنًا من المساعدات الإنسانية الشاملة، تضمنت: سلال غذائية، دقيق، مستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع وتضمنت أكثر من 13,150 قطعة ملابس شتوية، أكثر من 29,400 بطانية، 60 دورة مياه متنقلة، 1,650 مرتبة، أكثر من 12,200 خيمة لإيواء المتضررين.

على جانب أخر يواصل الهلال الأحمر المصري جهوده الإنسانية، في استقبال وتوديع الدفعة الخامسة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور، تمهيدًا لتلقيهم الرعاية الصحية اللازمة داخل المستشفيات المصرية، وتوديع الذين تم شفاؤهم، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارتا الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت 800 ألف طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية.