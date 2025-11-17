منتخب مصر يتأخر بهدف نظيف أمام كاب فيردى فى الشوط الأول بدورة العين الودية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 نوفمبر 2025 07:28 مساءً - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة منتخب مصر ضد كاب فيردى، بتقدم الأخير بهدف نظيف تم تسجيله فى الدقيقة 7 من عمر المباراة المقامة بينهما حاليا باستاد هزاع بن زايد بالإمارات ، وسجل الهدف اللاعب رودريجز من ركلة جزاء تسبب فيها محمد هانى.

وتصدى حارس كاب فيردى لتسديدة قوية من عمر مرموش فى الدقيقة 20 ليمنع التعادل ورغم متابعة دونجا للكرة لكنها يسددها بقوة خارج الملعب.

وفى الدقيقة 31 تصدى الحارس لتسديدة جديدة من مرموش من على أعتاب منطقة الجزاء ليمنع فرصة جديدة لعودة الفراعنة والتعادل فى المباراة.

ويدير مباراة مصر و كاب فيردي المحكمة الإمارتية روضة المنصوري ، ويعاونها كل من : محمد احمد يوسف مساعد أول ، أمير عبدالله مساعد ثان، سيف نبيل حكم رابع.

وضم تشكيل منتخب مصر الأساسي كلا من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع رامي ربيعة، ومحمد حمدي، ومحمد هاني، وأحمد فتوح، وفي خط الوسط تواجد كل من نبيل عماد "دونجا"، ومروان عطية، ومحمود صابر، بينما قاد الخط الهجومي كل من عمر مرموش، وطاهر محمد طاهر، ومصطفى محمد.



قائمة منتخب مصر في معسكر الإمارات



وضمت قائمة المنتخب الوطني كلا من: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، مصطفى شوبير، محمد هاني، محمد حمدي، أحمد فتوح، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، مروان عطية، حمدي فتحي، طاهر محمد طاهر، محمد شحاتة، محمود صابر، ودونجا، مروان عثمان، عمر مرموش، أحمد سيد زيزو، محمود عبد الحفيظ زلاكة، محمد صلاح، أسامة فيصل، صلاح محسن، ومصطفى محمد.

وحاول الجهاز الفني للمنتخب المصري استغلال فترة التوقف الحالية والخاصة بشهر نوفمبر لخوض منافسات قوية استعدادًا لخوص منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.



موعد ودية مصر ونيجيريا قبل كأس الأمم



استقر الجهاز الفنى لـ منتخب مصر بقيادة حسام حسن، بالاتفاق مع اتحاد الكرة، على الاكتفاء بخوض مباراة ودية واحدة أمام نيجيريا 14 ديسمبر المقبل باستاد القاهرة، استعدادا لأمم أفريقيا 2026 بالمغرب.

وأسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025 عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا، وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا للمرة الرابعة على التوالي بعد زيادة العدد من 16 فريقا بداية من نسخة عام 2019.