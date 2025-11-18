نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "القانون والحياة".. انطلاق ملتقى قانوني شهري جديد بساقية الصاوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انطلقت مساء أمس أولى فعاليات الملتقى القانوني الشهري بساقية الصاوي، تحت عنوان "القانون والحياة"، والذي ينظمه المحامي بالنقض إبراهيم عبدالعزيز سعودي، بمشاركة المهندس محمد عبدالمنعم الصاوي وزير الثقافة الأسبق ورئيس مجلس إدارة الساقية.

وأكد إبراهيم عبدالعزيز سعودي في كلمته الافتتاحية أن المحاماة تستند إلى ثلاث ركائز لا تنفصل: القانون واللغة والثقافة، مشددًا على أنه "لا محاماة بلا لغة ولا ثقافة ولا قانون"، معلنًا استئناف سلسلة محاضراته القانونية التي بدأها منذ عام 2009، ولكن هذه المرة من قلب منارة ثقافية راسخة مثل ساقية الصاوي.

وشهد الملتقى حوارًا معمّقًا مع المهندس محمد عبدالمنعم الصاوي، الذي عبّر عن تقديره الكبير لدور مهنة المحاماة في حماية المجتمع وترسيخ مبادئ العدل والمساواة، مؤكدًا أن الوعي القانوني هو حجر الأساس لعلاقة سليمة بين المواطن والدولة.

وحذّر الصاوي من التحولات العالمية المتسارعة، خاصة مع دخول العالم عصر الذكاء الاصطناعي، قائلًا: "نحن بصدد عصر جديد مرعب في كثير من الجوانب، ومنها مهنة المحاماة"، داعيًا إلى التعاون لتعظيم فوائد التكنولوجيا وتقليل مخاطرها.

كما شدّد وزير الثقافة الأسبق على أن الساقية منذ تأسيسها تحمل رسالة لنشر الفكر والتنوير ودمج كل فئات المجتمع دون استثناء، معتبرًا الثقافة الطريق الأمثل نحو مجتمع أكثر وعيًا وتقدمًا.

ووجّه إبراهيم سعودي الشكر للصاوي على دعمه واستجابته للدعوة، معتبرًا الملتقى خطوة مهمة لاستعادة الصورة الراقية لمهنة المحاماة ودعم قيم العلم والمعرفة. وأوضح أن الملتقى مفتوح لجميع المحامين والمحاميات والمهتمين بصناعة القانون وفنون المرافعة، في إطار يهدف إلى تبادل الخبرات وتنمية الوعي القانوني.