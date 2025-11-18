الجدول الزمنى الجديد لانتخابات مجلس النواب بـ 19 دائرة ملغاة نتائجها

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 05:35 مساءً - أعلن القاضى حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي، الجدول الزمنى لانتخابات الـ19 دائرة انتخابية التي تم إلغائها وفقا لنص القرار رقم 67 لسنة 2025 بإعادة إجراء انتخابات مجلس النواب للمقاعد المخصصة للنظام الفردى في بعض الدوائر و الجدول الإجرائي والزمني لهذه الانتخابات.

ما الدوائر الملغاة فى انتخابات مجلس النواب؟

وألغت الهيئة نتائج الانتخابات في 19 دائرة بـ7 محافظات من أصل في 70 دائرة انتخابية، في 14 محافظة والتي جرت بين 1281 مرشحا بالنظام الفردي في 5606 لجنة فرعية.

وقررت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراء الجولة الأولى من الانتخابات في الدوائر الملغية يومى 1 و2 ديسمبر فى الخارج يومى 3 و4 ديسمبر فى الداخل وتعلن النتيجة يوم 11 ديسمبر، وفى حالة الإعادة تجرى الانتخابات فى الدوائر ال19 يومي 24 و25 ديسمبر فى الخارج ويومي 27 و28 فى الداخل وإعلان النتيجة يوم 4 يناير.

الجدول الزمنى الجديد لانتخابات المرحلة الأولى