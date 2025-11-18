حماة وطن لـ اليوم: إلغاء نتائج 19 دائرة يؤكد توافق إعلان الهيئة الوطنية مع توجيهات الرئيس

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 06:37 مساءً - قال الدكتور عمرو سليمان المتحدث باسم حزب حماة وطن، أنه لابد أن تكون بالإشادة بما أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في بيانه الأخير، والذي أوضح فيه متابعته الدقيقة للشارع المصري ورصده لما وقع في بعض الدوائر الانتخابية. وأشار إلى أهمية أن يبدأ البيان بعبارة: "وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية"، بما يعكس وعيًا كاملًا بما يدور على الأرض.

توافق إعلان الهيئة الوطنية مع توجيهات الرئيس

وأوضح الدكتور عمرو سليمان المتحدث باسم حزب حماة وطن، خلال مداخل هاتفية ببرنامج اليوم المذاع على فضائية DMC، أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم يتسق تمامًا مع ما جاء في بيان الرئيس، حيث قال المستشار حازم بدوي إن هناك 19 دائرة تم إلغاء نتائجها بشكل واضح وصريح. وهذا، بحسب الضيف، يعكس بوضوح تنفيذ توجيهات الرئيس عندما طلب من الهيئة التدقيق التام في فحص الأحداث والطعون.

الرئيس يطالب بالكشف عن إرادة الناخبين الحقيقية

وأضاف الدكتور عمرو سليمان المتحدث باسم حزب حماة وطن، أن ما صدر اليوم من الهيئة يجسد ما ورد في بيان الرئيس بالنص: "أطلب من الهيئة الوطنية للانتخابات أن تتخذ القرارات وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية". مؤكدًا أن هذا يعيد الطمأنينة للرأي العام ويغلق باب اللغط الذي دار خلال الأيام الماضية.

الرد على الدعوات التي طالبت بإلغاء كامل للانتخابات

وأشار الدكتور عمرو سليمان المتحدث باسم حزب حماة وطن، إلى أن البعض كتب وتحدث عن ضرورة إلغاء الانتخابات بالكامل، لكن هذا الطرح لا يخضع لمنطق أو رؤية موضوعية، مؤكدًا أننا بحاجة إلى مشهد "منطقي" لا يتجه إلى أقصى اليمين في التشدد ولا إلى أقصى اليسار في التطرف. فالقرار ليس بين إلغاء كامل أو استمرار دون حساب، بل هناك مسار دستوري ومؤسسي واضح حدده الرئيس.

حجم المخالفات ودلالة إلغاء انتخابات 19 دائرة

وتعليقًا على حجم المخالفات، أكد الدكتور عمرو سليمان المتحدث باسم حزب حماة وطن، أن إلغاء الانتخابات في 19 دائرة هو أمر جلل وليس بسيطًا، لأنه يعكس رفضًا واضحًا لممارسات بعض المرشحين أو الدعايات الانتخابية المخالفة، أو محاولات التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين. وهذا يدل على أن الرصد كان دقيقًا، وأن الهيئة تمارس دورها بنزاهة واستقلال.

أهمية الإلغاء في طمأنة المواطنين

وأوضح الدكتور عمرو سليمان المتحدث باسم حزب حماة وطن، أن هذا الإلغاء يطمئن الرأي العام بأن هناك رقابة حقيقية وأن الهيئة لا تتهاون مع أي تجاوز، بل تتخذ قرارات تمثل حماية لإرادة الناخبين ومنع أي شكل من أشكال الاحتكار أو الاعتداء الانتخابي.