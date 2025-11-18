هل يتم فتح باب الترشح مجددا فى 19 دائرة ألغيت بها نتيجة الانتخابات؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 06:37 مساءً - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الثلاثاء، نتيجة المرحلة الأولى لـ انتخابات مجلس النواب، وأعلنت إلغاء الانتخابات في 19 دائرة في 7 محافظات بسبب مخالفات وانتهاكات تم رصدها بهذه الدوائر، وجاءت الدوائر الملغية الانتخابات فيها وهى (الفيوم، وقنا، وسوهاج، والإسكندرية، والبحيرة والجيزة وأسيوط).

وشملت الدوائر التي ألغيت انتخاباتها: إمبابة بالجيزة، والفيوم الدائرة الأولى، والدائرة الرابعة بأبشواي، وفي محافظة سوهاج الدائرة الأولى بمركز سوهاج، ودوائر أخميم، المراغة، طهطا، جرجا، المنشأة، دار السلام، وإلغاء دوائر محافظة قنا كلها، ودائرة أول الرمل بالإسكندرية، ودوائر دمنهور، أبو حمص، إيتاي البارود في البحيرة، ودائرة الفتح بأسيوط) وأعلنت الهيئة أنه ستجرى الانتخابات في الدوائر التي ألغيت في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، والداخل 3 و4 ديسمبر.

وجاءت الدوائر التي سيعاد إجراء الانتخابات فيها لعضوية مجلس النواب بعد آخر إجراء صحيح كالتالي:

محافظة الجيزة: الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة.

محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم، الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي.

محافظة أسيوط: الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح.

محافظة سوهاج:

الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج.

الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز مركز المراغة.

الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا.

الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا.

الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة.

الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام.

محافظة قنا:

الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا.

الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي.

الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت.

محافظة الإسكندرية:

الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل.

محافظة البحيرة:

الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص.

الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود.

هل سيعاد فتح باب الترشيح في الدوائر التي ألغيت الانتخابات فيها في المحافظات السبعة؟

الإجابة: لا لن يتم فتح باب الترشح من جديد في الدوائر الـ19 التي ستعاد فيها الانتخابات، حيث إنه وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات فإن بطلان العملية الانتخابية قاصر فقط على المرحلة التي شهدت مخالفات وتجاوزات وهى عملية الاقتراع نفسها أما ما سبقها من إجراءات فتح باب ترشح فصل في الطعون الخاصة بالترشح وما تبعها من إجراءات قبل عملية الاقتراع فجميعها صحيحة ولن يتم إعادتها، وبالتالي ستعاد الانتخابات في الدوائر الملغية دون فتح باب الترشح من جديد.

وفي هذا السياق، قال المستشار بهاء أشقة، الفقيه الدستوري والقانوني، ووكيل مجلس الشيوخ السابق، لـ"اليوم السابع"، إن الدوائر التي ألغيت الانتخابات فيها بسبب المخالفات، وسيتم إعادة الانتخابات فيها وعددها 19 دائرة في 7 محافظات، فلن يتم إعادة فتح باب الترشيح فيها من جديد، وسيتم إجراؤها بنفس عدد المرشحين في كل دائرة وفقا للإجراءات التي أقرتها الهيئة في القائمة النهائية للمرشحين.

وأضاف أبو شقة، أن إعادة الانتخابات في الـ19 دائرة، قاصرة فقط على عملية الاقتراع والفرز لتصحيح إجراءات خاطئة شابت العملية الأولى لنكون أمام إجراءات جديدة لعملية الاقتراع، فهناك مخالفات شابت عملية الدعاية وعدم تمكين مندوبي المرشحين من الحصول على محاضر الفرز وغيرها، وهى مخالفة للضمانات التي أرساها قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وتشكل دلالة واضحة على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يريد أن نكون أمام شفافية ونزاهة للانتخابات ولم يتدخل وإنما ترك المسألة للهيئة الوطنية للانتخابات وإعمال القانون.