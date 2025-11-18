«الصحة»: لا توجد أي حالة إصابة بمرض فيروس ماربورج في مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 06:37 مساءً - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن مرض ماربورج هو مرض فيروسي نادر من نفس عائلة الإيبولا، وينتقل أساسًا عن طريق التلامس المباشر بسوائل الجسم من المريض: دم، قيء، براز أو ملامسة جثمان متوفى بالمرض.

وتابع: لا ينتقل عبر الهواء ولا بالتحية العادية ولا بالجلوس بجوار شخص سليم ولا يستطيع الشخص نقل العدوى إلا بعد ظهور الأعراض عليه بوضوح.

فيروس ماربورج

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: الوضع في مصر آمن تماما للأسباب التالية:

- لا توجد خفافيش الفاكهة الناقل الرئيسي للمرض في بيئتنا الطبيعية).

- لا يوجد سفر مباشر كثيف بين مصر والمناطق المصابة حاليا.

- أجهزة الترصد والمطارات والموانئ في حالة يقظة تامة منذ اليوم الأول.

- لدينا مختبرات مرجعية قادرة على تشخيص المرض في ساعات، وغرف عزل مجهزة على أعلى مستوى.

الوقاية من فيروس ماربورج

وقال يمكن الوقاية من المرض باتباع النصائح التالية :

- اغسل يديك دائمًا بالماء والصابون أو استخدم الكحول.

- إذا سافرت إلى أي دولة أفريقية أعلنت عن حالات، تجنب تماما دخول الكهوف أو المناجم القديمة، ولا تتعامل مع حيوانات برية أو لحوم غير مطهية جيدًا.

- في حال عودتك من أي دولة أفريقية وظهرت عليك حمى مفاجئة + إرهاق شديد خلال 21 يوم، اتصل فورًا بـ 105 أو اذهب لأقرب مستشفى حميات وأخبرهم بتاريخ سفرك.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: الوزارة تتابع الوضع عالميًا ساعة بساعة، وقال: لن نتردد لحظة في إبلاغكم بأي تطور فور حدوثه بكل شفافية، وتابع: حتى هذه اللحظة لا توجد أي حالة إصابة بمرض فيروس ماربورج في مصر، والوضع الصحي في البلاد مستقر تمامًا.