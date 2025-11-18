وزير الخارجية التشادي: مواقع مصر وتشاد الجيوستراتيجية مهمة للغاية ومكملة لبعضها البعض

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 07:37 مساءً -

قال وزير خارجية تشاد، عبد الله صابر فضل، إن الركيزة الأساسية لتطوير التعاون بين مصر وتشاد تتمثل في وجود إرادة سياسية قوية لدى قيادتي البلدين، مؤكدًا أن هذه الإرادة متوافرة اليوم لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التشادي المشير محمد إدريس، وهو ما يمنح دفعة حقيقية لمسار التعاون الثنائي.

وأوضح الوزير خلال لقاء خاص مع الإعلامي حساني بشير، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الموقع الجيوستراتيجي لكل من مصر وتشاد يعزز فرص التكامل بينهما، فمصر وليبيا تطلان على البحرين المتوسط والأحمر، فيما تقع تشاد في قلب أفريقيا كحلقة وصل بين شمال القارة وجنوب الصحراء، ما يجعل هذه الميزات الجغرافية مكملة لبعضها البعض.

وأشار إلى أن تنفيذ مشروعات الممرات البرية الممتدة من القاهرة حتى نيامي مرورًا بليبيا، إلى جانب استكمال مشروعات الألياف الضوئية بين تشاد والقاهرة، سيسهم في تجسيد الطموحات المتعلقة بالاندماج الأفريقي، وهي الرؤية التي تدعمها منطقة التجارة الحرة القارية.

وأكد وزير الخارجية التشادي أن بلاده تعمل وفق التوجيهات السياسية الرامية إلى تعزيز التجارة داخل أفريقيا ودعم التضامن بين شعوبها، مشيرًا إلى أن التقارب بين الشعبين المصري والتشادي يمثل خطوة مهمة نحو اندماج أعمق، قائلاً: "نحن نعمل في هذا الاتجاه".