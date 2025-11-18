منذ قليل.. ترامب يستقبل ولى العهد السعودى بالبيت الأبيض

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 07:37 مساءً - استقبل، منذ قليل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض.

وستقام مأدبة عشاء رسمية مع بن سلمان، ووفقًا لشخص مطلع على التخطيط، سيحضر 120 ضيفًا، منهم 30 من الوفد السعودى ورغم أنه ليس عشاء دولة، إلا أنه أول عشاء رسمى يقيمه ترامب فى ولايته الثانية لتكريم قائد دولة وقال ترامب عن الزيارة: نحن أكثر من مجرد لقاء، نحن نكرم المملكة العربية السعودية.

ماذا ستشهد الزيارة؟

وصرح مسؤول فى الإدارة الأمريكية بأن ترامب سيعلن عن استثمارات سعودية فى البنية التحتية الأمريكية للذكاء الاصطناعى، وتعزيز التعاون فى مجال الطاقة النووية المدنية، ومبيعات الأسلحة، والوفاء بتعهد السعوديين باستثمارات بقيمة 600 مليار دولار، والذى أُعلن عنه خلال زيارة الرئيس إلى المملكة العربية السعودية فى مايو.

ومن المتوقع أيضًا أن تشمل زيارة البيت الأبيض اجتماعا وغداءً فى المكتب البيضاوى، على غرار الاجتماعات التى عقدها الرئيس مع قادة العالم الآخرين فى الأسابيع الأخيرة.

ووصفت نائبة السكرتير الصحفى للبيت الأبيض، آنا كيلى، الزيارة بأنها زيارة عمل رسمية فى بيان، وقالت: يمكن للأمريكيين توقع المزيد من الصفقات الجيدة لبلدنا فى مجالات التكنولوجيا والتصنيع والمعادن الأساسية والدفاع وغيرها

كما يخطط ترامب لحضور قمة أعمال سعودية فى واشنطن العاصمة يوم الأربعاء ذكرت دعوة حصلت عليها شبكة سى بى إس نيوز سابقًا أن الفعالية فى مركز جون إف كينيدى للفنون الأدائية ستُقام بالتعاون بين وزارة الاستثمار السعودية ومجلس الأعمال الأمريكى السعودي.

وقد عزز ترامب وصهره، كبير مستشاريه السابق فى البيت الأبيض، جاريد كوشنر، علاقات وثيقة مع السعوديين، وتحديدًا ولى العهد، معتبرين إياهم شركاء أساسيين للأمن والأعمال فى منطقة الشرق الأوسط وقال إن اتفاقيات إبراهام ستكون محور نقاش كبير خلال الزيارة.

وقالت الشبكة الأمريكية ان لعائلة ترامب أيضًا علاقات تجارية شخصية واسعة وطويلة الأمد فى السعودية فى العام الماضى، أعلنت منظمة ترامب عن خطط لتطوير برج ترامب فى جدة، وأنشأ كوشنر شركة استثمار خاصة، أفينيتى بارتنرز، والتى تلقت استثمارا بقيمة مليارى دولار من صندوق الثروة السيادية السعودي.