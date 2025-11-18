 "يابختك لو كنت منهم".. قرار تاريخي من الحكومة يُسعد أصحاب بطاقات التموين

الرياض - كتبت رنا صلاح - تزايدت في الفترة الأخيرة تساؤلات أصحاب البطاقات التموينية حول آلية ضم الزوجة والأبناء إلى بطاقة التموين لعام 2025 بطريقة إلكترونية، خاصة بعد إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية إتاحة خدمة جديدة عبر منصة مصر الرقمية، تمكن رب الأسرة من إضافة أفراد أسرته غير المقيدين دون الاضطرار إلى زيارة مكاتب التموين.

يترقب آلاف المواطنين التعرف على الخطوات والمستندات المطلوبة لإضافة الأبناء إلى بطاقة التموين لعام 2025، في ظل التحديثات الأخيرة التي أعلنتها وزارة التموين، والتي بدأت بالفعل عبر تطبيق تجريبي لاستمارة تحديث البيانات في محافظة بورسعيد لمدة ثلاثة أشهر، ويهدف هذا المشروع إلى مراجعة بيانات المستفيدين وحصر غير المستحقين، لضمان وصول السلع التموينية المدعمة إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين 2025

وترتكز المنظومة الجديدة على تنقية دقيقة لقواعد البيانات ومنع التكرار، بجانب استبعاد غير المستحقين وإتاحة إضافة المستحقين الجدد من الزوجة والأبناء والمواليد.

خطوات ضم أفراد الأسرة عبر منصة مصر الرقمية

أتاحت منصة مصر الرقمية إمكانية تنفيذ طلب ضم أفراد الأسرة بخطوات بسيطة يمكن إتمامها خلال دقائق عبر الهاتف المحمول أو جهاز الكمبيوتر، وذلك من خلال التأكد من صحة بيانات رب الأسرة والتحقق من استحقاقه للدعم التمويني، ويمكن تنفيذ الطلب إلكترونيًا عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة مصر الرقمية: digital.gov.eg.

اختيار خدمة التموين.

الضغط على خيار «ضم أفراد أسرتي».

قراءة الشروط جيدًا ثم استكمال البيانات المطلوبة لإتمام عملية الضم.

شروط إضافة أفراد الأسرة على بطاقة التموين

حددت وزارة التموين مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها لقبول طلبات ضم الزوجة أو الأبناء، وذلك لضمان دقة البيانات وعدم استفادة الفئات غير المستحقة من الدعم. وجاءت الشروط على النحو التالي: